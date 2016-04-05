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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2830283128322833
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 15:59

  juristkostya написав:Например, из современной Мексики в современные США бегут постоянно самыми изощрёнными способами. Из Туниса плывут на итальянскую Сицилию
почему не наоборот из США в Мексику, или из Сицилии в Тунис? Дьявол в деталях, бегут туда где лучше. В ГДР лучше, чем в ФРГ не было. А запрет на выезд и выездные визы - классическое подавление прав и свобод. Вы точно юрист?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:09

  vitaliian написав:
  prodigy написав:отчего они все умерли, если "блокада была" с трех сторон, а с четвертой (Ладожского озера) не было
запасы провизии были накануне вывезены, нормальная практика в те годы, чтобы не досталось врагам. по другой версии уничтожены, так как "заботливо" хранилось всё в одном месте. Снабжение города во время "блокады" было недостаточное. Сталин недолюбливал ленинградцев, считал что они могут быть лояльны к бывшему режиму или по другим причинам. Как доказательство, после убийства Кирова на Ленинград обрушились репрессии.


это всем известные факты

посмотрите М.Солонина-"блокады не было, продукты были"
(просто их жрали не те)

https://www.youtube.com/watch?v=BMq447IZD5I
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:
ещё раз:
Если вам действительно интересно разобраться с понятием "диктатуры", читайте профильную литературу и не пишите отсебятину.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:21

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
ещё раз:
Если вам действительно интересно разобраться с понятием "диктатуры", читайте профильную литературу и не пишите отсебятину.


Вы ошиблись дверью и зашли на публичный форум, а не в библиотеку ленина. Будьте готовы читать отсебятину и не предъявлять по данному пункту претензии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 17:18

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:
ещё раз:
Если вам действительно интересно разобраться с понятием "диктатуры", читайте профильную литературу и не пишите отсебятину.


Вы ошиблись дверью и зашли на публичный форум, а не в библиотеку ленина. Будьте готовы читать отсебятину и не предъявлять по данному пункту претензии.

Осталось добавить что право рассуждать о том, в чем не понимаешь, защищено конституцией.
И будет 100-процентное "собачье сердце-2.0"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 17:45

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Например, из современной Мексики в современные США бегут постоянно самыми изощрёнными способами. Из Туниса плывут на итальянскую Сицилию
почему не наоборот из США в Мексику, или из Сицилии в Тунис? Дьявол в деталях, бегут туда где лучше. В ГДР лучше, чем в ФРГ не было. А запрет на выезд и выездные визы - классическое подавление прав и свобод. Вы точно юрист?

Ну вообще-то ограничение прав и свобод во время войны - это стандартная мера.
Но у нас какие-то перекошенные ограничения: с одной стороны функционируют толпы депутатов от местных до верховнорадных (здесь ограничений нет, хотя нахрена они во время войны нужны - непонятно), с другой стороны трети населения запрещен выезд за пределы страны (беспрецедентное ограничение).
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 19:38

  antey1969 написав:Ну вообще-то ограничение прав и свобод во время войны - это стандартная мера.
Но у нас какие-то перекошенные ограничения: с одной стороны функционируют толпы депутатов от местных до верховнорадных (здесь ограничений нет, хотя нахрена они во время войны нужны - непонятно), с другой стороны трети населения запрещен выезд за пределы страны (беспрецедентное ограничение).

Стан війни в Україні не вводився. Як і обмеження пересування, які МОГЛИ бути введені, але також не вводились (що підтверждує вільне пересування "кого треба")
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 19:53

Ihor Lutsenko написал отличную статью про войну дронов. Точнее про то и про тех, что и кто мешает нам выиграть эту войну. Я их знаю отлично - и людей, и "обстоятельства" - даже пофамильно.

С одной стороны - самоотверженная, героический работа энтузиастов, критически важная поддержка бизнеса, безмерно помощь простых людей.

С другой стороны - тупость, глупость, прямой саботаж государственной "системы". Помещения выделить - нет, команду собрать - нет, денег выделить - нет, разрешить - нет, не мешать - нет. Дебилы, мля, других слов нет.

Игорь выразился политкорректно:

Написав на LB.ua про війну безпілотників. 9-й місяць війни – вона переходить у затяжну фазу, коли значна частина запасів уже витрачена і виграє той, хто мобілізує більше ресурсів і краще забезпечить фронт. Фактично новий фронт відкривається в тилу – фронт промисловий, фронт виробничий.

Агресор успішно рухається в цьому напрямі і випереджає нас. Як випереджав, утім, і раніше. У повномасштабну війну 24 лютого Москва вступила з кількома тисячами "Орланів" у війську, Україна – з кількома десятками здебільшого гірших за параметрами безпілотників, котрі швидко втратила протягом бойових дій.

Нині прогрес рухається вперед – на жаль, в основному в РФ. Безпілотники все більше стають засобом ураження. Росіяни масово застосовують усім відомі вироби з Ірану, "Шахеди", і розпочинають масове використання ударних безпілотників власного виробництва, зокрема "Ланцетів".

"Ланцети" уже стали фактором у війні, вони полюють на нашу артилерію і ППО.

На жаль, з українського боку ситуація з безпілотниками далі настільки ж ганебна, наскільки вона була на початку передбаченого масованого вторгнення. 95% роботи розвідки здійснюється дронами а) цивільними, б) купленими за рахунок волонтерів.

Решта – це 50 на 50 іноземна допомога і кволі потуги вітчизняних виробників забезпечити фронт бортами.

Це все один великий провал українськими держструктурами завдання забезпечити власну армію безпілотниками.

По-перше, українські солдати наражаються на надмірну небезпеку, бо користуються непристосованою для війни продукцією. І гинуть, калічаться.

Чого варта лише категорична неготовність Міноборони масово забезпечити військо виносними антенними комплексами, котрі дозволять пілотам цивільних дронів працювати з укриття, що особливо актуально зараз, коли більше немає можливості ховатися в зеленці.

По-друге, купляючи дорогу продукцію китайського виробництва, ми нераціонально використовуємо дорогоцінні народні кошти, бо втрачаємо альтернативу фінансувати вітчизняне виробництво набагато безпечніших і ефективніших апаратів, зі самого початку спроєктованих для війни.

Щоб припинити весь цей сором (а для такої освіченої та промислово розвиненої країни це великий сором), щоб дати поштовх розвитку безпілотної галузі в Україні, щоб створити масові виробництва дешевих дронів, слід вжити певних кроків, описаних нижче.

А взагалі, держава зараз має ходити і цілувати всіх, хто здатен виготовляти якісну продукцію, питати їх безперервно: що вам треба? як вам допомогти? А не відмахуватися від виробників і розробників, немов від набридливих мух, як це відбувається зараз.

1. Сформулювати запит (або хоча б типологію цілей та умов застосування) на БпЛА. Військові не поспішають брати відповідальність і чітко формулювати відповідно до прописаних у законодавстві процедур, що ж їм потрібно. Відбуваються такі речі неформально. З цим треба покінчити – держава (Міноборони, ГШ) мусять грати роль активного замовника. Саме формулювання потреб ініціює максимум зусиль конструкторів, розробників. Попит породжує пропозицію. Поки що державна компонента у війні поза цим процесом.

2. Створити постійну платформу комунікації з виробниками БпЛА, щоб вести постійний діалог, а не так, як це відбувається зараз, коли кілька окремих виробників мають повне адміністративне сприяння, а всі інші – другий сорт.

3. Організувати роботу спецслужб, дипломатів і всіх інших причетних чиновників на забезпечення українських виробників комплектуючими з-за кордону. Росія успішно таким чином працює, усіма неправдами тягнучи з усього світу деталі для безпілотних апаратів, щоб успішніше воювати проти нас. Наші ж спецслужби тут поза грою, дипломатія працює мінімально. Приміром, 600 дронів, куплених одним фондом для України, уже котрий місяць не можуть сюди потрапити, і при цьому держава не сильно намагається вирішити цю проблему. Прибрати слід і будь-які обмеження на ввезення компонентів для БпЛА. Для генераторів же змогли прибрати…

4. Вирішити проблему з доступом приватних фірм до роботи з боєприпасами. Зараз цивільним розробляти ударні БпЛА де-юре заборонено. Масово-габаритні моделі виробники формально теж не можуть у нормальному порядку отримати. У результаті успішно розробляють ударні БпЛА лише кілька колективів, котрі мають кожен свій "дах" у спецслужбах. Це – сором. Бо має бути відкрита конкуренція, по-перше. А по-друге, навіть хороші й успішні розробки так і не виходять зі спецслужб у масове виробництво. Просто тому, що СБУ, ГУР – це не господарські організації, заточені на створення масового і доступного продукту. А зараз настав час, коли саме та сторона, котра зможе швидко розгортати масові виробництва, стане переможцем у війні.

5. Створити програму переміщення цінних кадрів у армії, щоб кваліфіковані кадри: інженери, іт-спеціалісти – використовувалися не як рядові піхотинці в окопах, а за своїм призначенням – для організації масового виробництва стратегічно важливої продукції та озброєнь. Нині перевестися таким фахівцям навіть у рамках одного підрозділу з посади на посаду – колосальна бюрократична проблема.

6. Забезпечити доступ виробникам до підземних приміщень. За СРСР таких підземних комплексів набудували достатньо, але нині Міноборони та інші відомства – це собака на сіні, котра не пускає приватних виробників, котрі дають продукцію для фронту, у захищені підземелля, яких, на щастя, у нас значна кількість. І це, звісно, стосується не тільки БпЛА.

Ці пункти вище – не повний і не вичерпний перелік того, що слід робити урядовцям, щоб розвернутися обличчям до галузі військових БПЛА в Україні. Утім автор цих рядків має сумніви, що особи, котрі керують тилом: ВПК, адмінапаратом Міноборони тощо, – самостійно здатні усвідомити, що їм треба робити.

Порятунок потопельників – справа рук самих потопельників, тож слід виробникам БпЛА, волонтерам, безпосереднім користувачам (військовим на фронті) об’єднуватися і просувати свої ініціативи, спільно прискорювати повільних урядовців та інших державних управлінців.

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