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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2831283228332834
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:26

vitaliian
Вообще говоря, согласно классикам, любое государство диктатура. :)
Вы не слышали, например, о "режиме чёрных полковников" - http://surl.li/dvxhd? Если не нравится русская Вики, посмотрите где ещё. При этом Греция оставалась в НАТО.
Почитайте о Пиночете. Режим был достаточно кровавым, подвергался сильной критике во многих странах, но тем не менее пользовался поддержкой, в т.ч. и внутри страны.

P.s. Задержка с ответом - пропадал интернет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:34

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Предлагаете повторить опыт Ленинграда в Киеве и Харькове?
предлагаю его учитывать. Миллионик без коммуникаций на протяжении 900 дней. Других кейсов выживания такого масштаба я не знаю. При том что блокады Ленинграда де факто не было, людей просто кинуло советское руководство.
  ЛАД написав:Да, им давали энергоресурсы по ценам ниже мировых - по
а чтобы активнее покупали ввели танки в Венгрию в 1956 и в Чехию в 1968


Не буду сейчас спорить о "де факто не было". Можете верить современным сказкам.
Но вот ставить в один ряд Венгрию в 1956 и Чехию в 1968 точно не надо. Это были совершенно разные ситуации и разные страны.
Не забывайте, что Венгрия была союзницей Гитлера. И режим был вполне фашистский. А 1956 не так далеко от 1945.
И никто из стран СЭВ не отказывался от покупки энергоресурсов по ценам ниже мировых, уговаривать не приходилось.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 21:47

  ЛАД написав:Вообще говоря, согласно классикам, любое государство диктатура
а что НАТО это гарантия отсутствия диктатуры? Не хочу разводить сильную полемику, все же права человека нарушаются не одинаково в США и в Турции.

Возьмите рейтинг doing business он прямо пропорционален соблюдению прав и свобод.

Капитал обходит стороной диктатуры, спорные территории, страны под санкциями.

Может не мгновенно, как хотелось бы в случае с рф, но кому такое надо, чтобы вы завели в страну миллионы, а вам какой-то сраный чиновник указывал что делать и кому петь дифирамбы.

Есть такая книга "почему одни страны богатые, а другие бедные", там на примере конкретных стран показано как на богатство влияет политическая система. Если нужно, помогу её найти в pdf или в аудио формате, чтобы сильно не офтопить ветку, модерация и так к нам с вами сегодня лояльна.

Стоимость партий Urals с отгрузкой из Приморска, по данным Bloomberg, упала ниже $52 за баррель: немногочисленные оставшиеся покупатели - Китай, Индия и Турция - требуют скидок, уже достигающих почти 40%.

Соответственно, рублю на бирже резко «поплохело» и его курс пополз вниз. С учетом во многом фантомности нынешнего курса рубля относительно мировых валют это, скорее, рефлекторная реакция вроде непроизвольного сокращения мышц у трупа.

Скидки в 40 процентов - это уже буквально грабеж на большаке, но «дружественные» государства ведут себя вполне прагматично: с чего бы им проявлять избыточное дружелюбие в ситуации, когда друг и партнер находится в полностью безвыходном положении.

Скорее всего, и это не предел: если Запад все-таки примет решение о «потолке цен», то вне зависимости от установленного уровня этого потолка наши «друзья» получат возможность выдавить еще большие преференции при покупке нефти.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/6228
vitaliian
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