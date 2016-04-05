Додано: Пон 28 лис, 2022 21:47

ЛАД написав: Вообще говоря, согласно классикам, любое государство диктатура Вообще говоря, согласно классикам, любое государство диктатура





Соответственно, рублю на бирже резко «поплохело» и его курс пополз вниз. С учетом во многом фантомности нынешнего курса рубля относительно мировых валют это, скорее, рефлекторная реакция вроде непроизвольного сокращения мышц у трупа.



Скидки в 40 процентов - это уже буквально грабеж на большаке, но «дружественные» государства ведут себя вполне прагматично: с чего бы им проявлять избыточное дружелюбие в ситуации, когда друг и партнер находится в полностью безвыходном положении.



Скорее всего, и это не предел: если Запад все-таки примет решение о «потолке цен», то вне зависимости от установленного уровня этого потолка наши «друзья» получат возможность выдавить еще большие преференции при покупке нефти.

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Стоимость партий Urals с отгрузкой из Приморска, по данным Bloomberg, упала ниже $52 за баррель: немногочисленные оставшиеся покупатели - Китай, Индия и Турция - требуют скидок, уже достигающих почти 40%.Соответственно, рублю на бирже резко «поплохело» и его курс пополз вниз. С учетом во многом фантомности нынешнего курса рубля относительно мировых валют это, скорее, рефлекторная реакция вроде непроизвольного сокращения мышц у трупа.Скидки в 40 процентов - это уже буквально грабеж на большаке, но «дружественные» государства ведут себя вполне прагматично: с чего бы им проявлять избыточное дружелюбие в ситуации, когда друг и партнер находится в полностью безвыходном положении.Скорее всего, и это не предел: если Запад все-таки примет решение о «потолке цен», то вне зависимости от установленного уровня этого потолка наши «друзья» получат возможность выдавить еще большие преференции при покупке нефти.

а что НАТО это гарантия отсутствия диктатуры? Не хочу разводить сильную полемику, все же права человека нарушаются не одинаково в США и в Турции.Возьмите рейтинг doing business он прямо пропорционален соблюдению прав и свобод.Капитал обходит стороной диктатуры, спорные территории, страны под санкциями.Может не мгновенно, как хотелось бы в случае с рф, но кому такое надо, чтобы вы завели в страну миллионы, а вам какой-то сраный чиновник указывал что делать и кому петь дифирамбы.Есть такая книга "почему одни страны богатые, а другие бедные", там на примере конкретных стран показано как на богатство влияет политическая система. Если нужно, помогу её найти в pdf или в аудио формате, чтобы сильно не офтопить ветку, модерация и так к нам с вами сегодня лояльна.