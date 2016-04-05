vitaliian Вообще говоря, согласно классикам, любое государство диктатура. Вы не слышали, например, о "режиме чёрных полковников" - http://surl.li/dvxhd? Если не нравится русская Вики, посмотрите где ещё. При этом Греция оставалась в НАТО. Почитайте о Пиночете. Режим был достаточно кровавым, подвергался сильной критике во многих странах, но тем не менее пользовался поддержкой, в т.ч. и внутри страны.
ЛАД написав:Предлагаете повторить опыт Ленинграда в Киеве и Харькове?
предлагаю его учитывать. Миллионик без коммуникаций на протяжении 900 дней. Других кейсов выживания такого масштаба я не знаю. При том что блокады Ленинграда де факто не было, людей просто кинуло советское руководство.
ЛАД написав:Да, им давали энергоресурсы по ценам ниже мировых - по
а чтобы активнее покупали ввели танки в Венгрию в 1956 и в Чехию в 1968
Не буду сейчас спорить о "де факто не было". Можете верить современным сказкам. Но вот ставить в один ряд Венгрию в 1956 и Чехию в 1968 точно не надо. Это были совершенно разные ситуации и разные страны. Не забывайте, что Венгрия была союзницей Гитлера. И режим был вполне фашистский. А 1956 не так далеко от 1945. И никто из стран СЭВ не отказывался от покупки энергоресурсов по ценам ниже мировых, уговаривать не приходилось.
ЛАД написав:Вообще говоря, согласно классикам, любое государство диктатура
а что НАТО это гарантия отсутствия диктатуры? Не хочу разводить сильную полемику, все же права человека нарушаются не одинаково в США и в Турции.
Возьмите рейтинг doing business он прямо пропорционален соблюдению прав и свобод.
Капитал обходит стороной диктатуры, спорные территории, страны под санкциями.
Может не мгновенно, как хотелось бы в случае с рф, но кому такое надо, чтобы вы завели в страну миллионы, а вам какой-то сраный чиновник указывал что делать и кому петь дифирамбы.
Есть такая книга "почему одни страны богатые, а другие бедные", там на примере конкретных стран показано как на богатство влияет политическая система. Если нужно, помогу её найти в pdf или в аудио формате, чтобы сильно не офтопить ветку, модерация и так к нам с вами сегодня лояльна.
Стоимость партий Urals с отгрузкой из Приморска, по данным Bloomberg, упала ниже $52 за баррель: немногочисленные оставшиеся покупатели - Китай, Индия и Турция - требуют скидок, уже достигающих почти 40%.
Соответственно, рублю на бирже резко «поплохело» и его курс пополз вниз. С учетом во многом фантомности нынешнего курса рубля относительно мировых валют это, скорее, рефлекторная реакция вроде непроизвольного сокращения мышц у трупа.
Скидки в 40 процентов - это уже буквально грабеж на большаке, но «дружественные» государства ведут себя вполне прагматично: с чего бы им проявлять избыточное дружелюбие в ситуации, когда друг и партнер находится в полностью безвыходном положении.
Скорее всего, и это не предел: если Запад все-таки примет решение о «потолке цен», то вне зависимости от установленного уровня этого потолка наши «друзья» получат возможность выдавить еще большие преференции при покупке нефти. https://t.me/anatoly_nesmiyan/6228
vitaliian написав:Диктатура прежде всего это ограничение прав и свобод людей. В СССР ограничивали оборот иностранных валют и предпринимательство (кроме садоводства и выращивания цветов на продажу). Было много других глупых ограничений, выездные визы например. Зачем? Просто чтобы держать людей в положении рабов.
Не нужно современную руссию отождествлять с СССр , зачем? Многие здесь родились у Радянській Україні і в них було дитинство. Ето как ветвь развития - одна ветвь люди, вторая ветвь - гибони.
vitaliian написав: Возьмите рейтинг doing business он прямо пропорционален соблюдению прав и свобод.
это сильное преувеличение. Рейтинг зависит от степени вмешательства государства в экономику - что совсем не тождественно объему гражданских/политических свобод. Достаточно сказать, что РФ в этом рейтинге намного выше Украины, Чехии, Франции.
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 28 лис, 2022 22:37, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав: Возьмите рейтинг doing business он прямо пропорционален соблюдению прав и свобод.
это сильное преувеличение. Рейтинг зависит от степени вмешательства государства в экономику - что совсем не тождественно объему гражданских/политических свобод.
Экономика это люди, а точнее их труд. Без людей и труда не было бы экономики. Вмешательство государства в экономику это по сути вмешательство в личные планы её граждан, в их хозяйственные взаимоотношения.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 лис, 2022 22:39, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Экономика это люди. Без людей не было бы экономики. Вмешательство государства в экономику это по сути вмешательство в личные планы её граждан, в их хозяйственные взаимоотношения.
Вы вообще смотрели этот рейтинг? РФ в нем намного выше Украины, Чехии, Франции, Швейцарии. По всему видать, там уважаются права и свободы гражданина.
Мощный вывод по одному пункту из 190 https://archive.doingbusiness.org/ru/rankings Возьмите топ 100 с конца и посмотрите какие из этих стран с развитыми демократиями. Отдельные позиции спорны, допускаю что они опираются на искаженные данные, но большинство все же соответствуют.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 лис, 2022 22:48, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав: Возьмите рейтинг doing business он прямо пропорционален соблюдению прав и свобод. Вы вообще смотрели этот рейтинг? РФ в нем намного выше Украины, Чехии, Франции, Швейцарии. По всему видать, там уважаются права и свободы гражданина.
Не ссорьтесь, девочки..(с) Этот рейтинг на международном уровне признали фуфлом.