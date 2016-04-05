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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2832283328342835
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:50

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Экономика это люди. Без людей не было бы экономики. Вмешательство государства в экономику это по сути вмешательство в личные планы её граждан, в их хозяйственные взаимоотношения.

Вы вообще смотрели этот рейтинг?
РФ в нем намного выше Украины, Чехии, Франции, Швейцарии.
По всему видать, там уважаются права и свободы гражданина.

Мощный вывод по одному пункту из 190
https://archive.doingbusiness.org/ru/rankings
Возьмите топ 100 с конца и посмотрите какие из этих стран с развитыми демократиями. Отдельные позиции спорны, допускаю что они опираются на искаженные данные, но большинство все же соответствуют.

Ещё раз:
Ваше утверждение "doing business он прямо пропорционален соблюдению прав и свобод" неверно. Некоторая корреляция присутствует, но очень неоднозначная.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:52

ТГ каналы пугают мощнейшей аттакой которая, возможно, будет завтра. Тема не моя поэтому без репостов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:53

  juristkostya написав:Ваше утверждение "doing business он прямо пропорционален соблюдению прав и свобод" неверно
вы разобрались с формой собственности у харьковского центрального дома пионеров? Я вам тогда ответил, но ответ потерли.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:55

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Ваше утверждение "doing business он прямо пропорционален соблюдению прав и свобод" неверно
вы разобрались с формой собственности у харьковского центрального дома пионеров? Я вам тогда ответил, но ответ потеряли.

Итак, по рейтингу вопросов больше нет. Уже хорошо.

По дому пионеров я писал ещё тогда, из какого бюджета он финансируется и каким органом управляется, перечитайте.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 22:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:ТГ каналы пугают мощнейшей аттакой которая, возможно, будет завтра. Тема не моя поэтому без репостов.

согласен - "Оккупанты готовятся перебросить свои подразделения из Беларуси в Украину, — сообщает Генштаб ВСУ.
Ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированных территориях Украины.
Более идиотских заголовков еще поискать.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:00

  juristkostya написав:Итак, по рейтингу вопросов больше нет. Уже хорошо
Я не собирался обсуждать этот рейтинг, а привел его как пример, что из стран с диктатурами утекает капитал.

Вашим примером с неадекватной позицией в рейтинге РФ вы хотели доказать что наоборот, капитал стремится туда где диктатура, где его могут конфисковать по решению чиновников, или что?

Прекратил обсуждение, потому что вы за деревьями не видите леса, цепляясь к какой то детали, подменяете предмет разговора, либо вообще не понимаете о чем идёт речь.

https://t.me/KremlCirk/3181
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 лис, 2022 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:03

  vitaliian написав: Прекратил обсуждение потому что вы за деревьями не видите леса,

Я как раз знаю, что влияет на позицию в рейтинге. Роль гражданских и политических свобод там весьма незначительная. Это, повторюсь, не "мнение", это знание.

Но если вам комфортнее жить в мире иллюзий, разве я могу быть против?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:06

  juristkostya написав:в мире иллюзий
вы уже заявляли что СССР после Сталина не был диктатурой. Мне этого достаточно. Про количество политических партий, диссидентов, гонения на Сахарова и прочее даже напоминать не хочу.
  juristkostya написав:вам комфортнее жить в мире иллюзий
в точку)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:10

  vitaliian написав:Про количество политических партий, диссидентов, гонения на Сахарова и прочее даже напоминать не хочу.

А вот это правильно. Новую политологическую школу вы все равно не создадите - так к чему позориться зря?
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:16

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:И никто из стран СЭВ не отказывался от покупки энергоресурсов по ценам ниже мировых, уговаривать не приходилось
нефть покупали не простые люди, а промышленные предприятия, делающие бизнес. СССР отрицая западные ценности, много чего покупал на западе, даже зерно. Большие деньги не тождественны идеологии.

Диктатура прежде всего это ограничение прав и свобод людей. В СССР простым людям ограничивали оборот иностранных валют и предпринимательство (кроме садоводства и выращивания цветов на продажу).

Было много других глупых ограничений, выездные визы например. Зачем? Чтобы держать людей в положении рабов. В то же время нивы ваз 2121 шли на экспорт за валюту без выездных виз.

Загуглите сколько простых людей застрелили при попытке сбежать из ГДР в ФРГ, почему то уверен, что советскую нефть со скидкой они не покупали.

Степень влияния диктатуры на экономику можно увидеть на примере Польши, по размеру и населению мы похожи, только поляки к нам на работу не ездят © (ваша фраза).

  ЛАД написав:Почитайте о Пиночете. Режим был достаточно кровавым, подвергался сильной критике во многих странах, но тем не менее пользовался поддержкой, в т.ч. и внутри страны
спасибо за наводку, завтра почитаю.

juristkostya Вам правильно посоветовал почитать, что такое диктатура.
Ограничения прав и свобод не признак диктатуры, это возможно и, более того, обязательно присутствует в любом обществе и государстве, даже в самом демократическом.
Из ГДР бежали по самым разным причинам, но гораздо чаще не по политическим. Чаще всего бежали из-за ярких витрин - ФРГ действительно была богаче ГДР. Ну так и естественно - США были богаче СССР.

Поляки к нам на работу не ездят - никакого отношения не имеет к диктатуре, у нас в независимой Украине уж точно никакой диктатуры нет и не было. Ни одного дня.
Кроме Пиночета я упоминал и режим чёрных полковников - пример ничем не хуже. Могу и ещё подкинуть.
Ну и Турцию всё же никак нельзя отнести к диктатурам.

"что НАТО это гарантия отсутствия диктатуры?" - ну а как же! Страна-член НАТО и вдруг с диктатурой? Да Вы что?! :)

И честно признаюсь - меня, как и большинство населения, аж никак не напрягал запрет предпринимательства и запрет валюты. Ну вот совсем.
А зерно Союз всё же чаще продавал, а не покупал.

P.s. Меня вообще-то приводит в восторг изучение истории по цензор.нет, ютьюбу и Вятровичу. "О сколько нам открытий чудных" сулят такие источники знаний!
ЛАД
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