vitaliian написав:Экономика это люди. Без людей не было бы экономики. Вмешательство государства в экономику это по сути вмешательство в личные планы её граждан, в их хозяйственные взаимоотношения.
Вы вообще смотрели этот рейтинг? РФ в нем намного выше Украины, Чехии, Франции, Швейцарии. По всему видать, там уважаются права и свободы гражданина.
Мощный вывод по одному пункту из 190 https://archive.doingbusiness.org/ru/rankings Возьмите топ 100 с конца и посмотрите какие из этих стран с развитыми демократиями. Отдельные позиции спорны, допускаю что они опираются на искаженные данные, но большинство все же соответствуют.
Ещё раз: Ваше утверждение "doing business он прямо пропорционален соблюдению прав и свобод" неверно. Некоторая корреляция присутствует, но очень неоднозначная.
vitaliian написав:ТГ каналы пугают мощнейшей аттакой которая, возможно, будет завтра. Тема не моя поэтому без репостов.
согласен - "Оккупанты готовятся перебросить свои подразделения из Беларуси в Украину, — сообщает Генштаб ВСУ. Ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированных территориях Украины. Более идиотских заголовков еще поискать.
ЛАД написав:Почитайте о Пиночете. Режим был достаточно кровавым, подвергался сильной критике во многих странах, но тем не менее пользовался поддержкой, в т.ч. и внутри страны
спасибо за наводку, завтра почитаю.
juristkostya Вам правильно посоветовал почитать, что такое диктатура. Ограничения прав и свобод не признак диктатуры, это возможно и, более того, обязательно присутствует в любом обществе и государстве, даже в самом демократическом. Из ГДР бежали по самым разным причинам, но гораздо чаще не по политическим. Чаще всего бежали из-за ярких витрин - ФРГ действительно была богаче ГДР. Ну так и естественно - США были богаче СССР.
Поляки к нам на работу не ездят - никакого отношения не имеет к диктатуре, у нас в независимой Украине уж точно никакой диктатуры нет и не было. Ни одного дня. Кроме Пиночета я упоминал и режим чёрных полковников - пример ничем не хуже. Могу и ещё подкинуть. Ну и Турцию всё же никак нельзя отнести к диктатурам.
"что НАТО это гарантия отсутствия диктатуры?" - ну а как же! Страна-член НАТО и вдруг с диктатурой? Да Вы что?!
И честно признаюсь - меня, как и большинство населения, аж никак не напрягал запрет предпринимательства и запрет валюты. Ну вот совсем. А зерно Союз всё же чаще продавал, а не покупал.
P.s. Меня вообще-то приводит в восторг изучение истории по цензор.нет, ютьюбу и Вятровичу. "О сколько нам открытий чудных" сулят такие источники знаний!