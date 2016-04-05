Додано: Пон 28 лис, 2022 23:16

vitaliian написав: ЛАД написав: И никто из стран СЭВ не отказывался от покупки энергоресурсов по ценам ниже мировых, уговаривать не приходилось И никто из стран СЭВ не отказывался от покупки энергоресурсов по ценам ниже мировых, уговаривать не приходилось нефть покупали не простые люди, а промышленные предприятия, делающие бизнес. СССР отрицая западные ценности, много чего покупал на западе, даже зерно. Большие деньги не тождественны идеологии.



Диктатура прежде всего это ограничение прав и свобод людей. В СССР простым людям ограничивали оборот иностранных валют и предпринимательство (кроме садоводства и выращивания цветов на продажу).



Было много других глупых ограничений, выездные визы например. Зачем? Чтобы держать людей в положении рабов. В то же время нивы ваз 2121 шли на экспорт за валюту без выездных виз.



Загуглите сколько простых людей застрелили при попытке сбежать из ГДР в ФРГ, почему то уверен, что советскую нефть со скидкой они не покупали.



Степень влияния диктатуры на экономику можно увидеть на примере Польши, по размеру и населению мы похожи, только поляки к нам на работу не ездят © (ваша фраза).



ЛАД написав: Почитайте о Пиночете. Режим был достаточно кровавым, подвергался сильной критике во многих странах, но тем не менее пользовался поддержкой, в т.ч. и внутри страны Почитайте о Пиночете. Режим был достаточно кровавым, подвергался сильной критике во многих странах, но тем не менее пользовался поддержкой, в т.ч. и внутри страны спасибо за наводку, завтра почитаю. нефть покупали не простые люди, а промышленные предприятия, делающие бизнес. СССР отрицая западные ценности, много чего покупал на западе, даже зерно. Большие деньги не тождественны идеологии.Диктатура прежде всего это ограничение прав и свобод людей. В СССР простым людям ограничивали оборот иностранных валют и предпринимательство (кроме садоводства и выращивания цветов на продажу).Было много других глупых ограничений, выездные визы например. Зачем? Чтобы держать людей в положении рабов. В то же время нивы ваз 2121 шли на экспорт за валюту без выездных виз.Загуглите сколько простых людей застрелили при попытке сбежать из ГДР в ФРГ, почему то уверен, что советскую нефть со скидкой они не покупали.Степень влияния диктатуры на экономику можно увидеть на примере Польши, по размеру и населению мы похожи, только поляки к нам на работу не ездят © (ваша фраза).спасибо за наводку, завтра почитаю.

Вам правильно посоветовал почитать, что такое диктатура.Ограничения прав и свобод не признак диктатуры, это возможно и, более того, обязательно присутствует в любом обществе и государстве, даже в самом демократическом.Из ГДР бежали по самым разным причинам, но гораздо чаще не по политическим. Чаще всего бежали из-за ярких витрин - ФРГ действительно была богаче ГДР. Ну так и естественно - США были богаче СССР.Поляки к нам на работу не ездят - никакого отношения не имеет к диктатуре, у нас в независимой Украине уж точно никакой диктатуры нет и не было. Ни одного дня.Кроме Пиночета я упоминал и режим чёрных полковников - пример ничем не хуже. Могу и ещё подкинуть.Ну и Турцию всё же никак нельзя отнести к диктатурам."что НАТО это гарантия отсутствия диктатуры?" - ну а как же! Страна-член НАТО и вдруг с диктатурой? Да Вы что?!И честно признаюсь - меня, как и большинство населения, аж никак не напрягал запрет предпринимательства и запрет валюты. Ну вот совсем.А зерно Союз всё же чаще продавал, а не покупал.P.s. Меня вообще-то приводит в восторг изучение истории по цензор.нет, ютьюбу и Вятровичу. "О сколько нам открытий чудных" сулят такие источники знаний!