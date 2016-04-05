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А так нет, простите. Хохлы будут РФ е**ть, е**ть, е**ть. Таширская Армия будет унижена, она потеряет ЗАЭС, Энергодар, север ЛНР, сухопутный коридор в Крым, Крым, Донецк и Луганск, Курск и Белгород.



До 2050 года НАТО проведёт успешную большую войну против РФ.



Потому что то, что творится — это еб**ое бля***во. РФ ничего не производит для победы, РФ ничего не делает для победы, РФ заслужила поражения. Она относится к своим солдатам хуже, чем Украина к своим.



Переломов не бывает на пустом месте! Нельзя воевать мобиками с мосинками на Т-62 против HIMARS и тепловизоров! Нельзя дрожать перед кадыровской Чечнёй и иметь высокий боевой дух против хохлов! Нельзя сдавать территории и надеяться на улучшение положения!



РФ будет раздавлена, потому что это естественный ход вещей, как яблоко падает вниз, а не вверх!



Пыня сдаст всё, Пыня сдаст ваши жопы турано-чечено-американо-евпропейскому конгломерату.



И все будут это терпеть. Потому что терпят Гнидовку, Пельменя, Эдды, Медведуллина, Адеквата, Стешина, Коца. Пока они в норме, замахиваться на Шоег и Криворучек будет перебор. Пока не спрашивают «где Стрелков?» и читают RSOTM, всё будет хорошо у Чемезова.



Как я сказал, последовательное движение.