А так нет, простите. Хохлы будут РФ е**ть, е**ть, е**ть. Таширская Армия будет унижена, она потеряет ЗАЭС, Энергодар, север ЛНР, сухопутный коридор в Крым, Крым, Донецк и Луганск, Курск и Белгород.
До 2050 года НАТО проведёт успешную большую войну против РФ.
Потому что то, что творится — это еб**ое бля***во. РФ ничего не производит для победы, РФ ничего не делает для победы, РФ заслужила поражения. Она относится к своим солдатам хуже, чем Украина к своим.
Переломов не бывает на пустом месте! Нельзя воевать мобиками с мосинками на Т-62 против HIMARS и тепловизоров! Нельзя дрожать перед кадыровской Чечнёй и иметь высокий боевой дух против хохлов! Нельзя сдавать территории и надеяться на улучшение положения!
РФ будет раздавлена, потому что это естественный ход вещей, как яблоко падает вниз, а не вверх!
И все будут это терпеть. Потому что терпят Гнидовку, Пельменя, Эдды, Медведуллина, Адеквата, Стешина, Коца. Пока они в норме, замахиваться на Шоег и Криворучек будет перебор. Пока не спрашивают «где Стрелков?» и читают RSOTM, всё будет хорошо у Чемезова.
Как я сказал, последовательное движение.
ссылку на этот канал давал вчера. Автор очень эмоционален, хоть и идиот. Реинкарнация Жириновского
Зараз ключове те, що ціна Юралз впала нижче 52 доларів за барель. https://biz.censor.net/news/3383546/tsi ... _bloomberg Росії як терористичному режиму покладе край стеля цін в 30. Європейські перемовини про стелю в 60-70 профанація й тільки затягне війну та світову економічну кризу.
На Би-би-си вышел документальный фильм британского режиссера Адама Кертиса "Russia 1985-1999: TraumaZone" - семичасовой эпос о развале СССР и 1990-х годах в России, целиком собранный из архивных съемок. Название можно перевести как "Зона травмы", подзаголовок уточняет: "Каково это - пережить крах коммунизма и демократии".
ЛАД написав:Из ГДР бежали по самым разным причинам, но гораздо чаще не по политическим. Чаще всего бежали из-за ярких витрин - ФРГ действительно была богаче ГДР
рискуя жизнью бежали купить майку hugo boss...
Вы точно не обесценили сейчас память безвинно погибших немцев, убитых руками диктаторов, которые построили берлинскую стену и придумали другие препятствия, мешающие людям жить?
Или в перечень прав и свобод не входит перемещение туда, где красивые витрины.
Получается Люди бежавшие из гдр - подонки, которые купились на красивые витрины, а власть их убившая - прекрасные люди и совсем не диктаторы.
Я заканчиваю эту дискуссию. У нас слишком разные точки зрения. Спасибо.
Спасибо и Вам. Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё. Но насчёт свободы "перемещения" - сегодня флаймен (и не только он) всё время страдает по поводу невозможности "переместиться". Сходство не замечаете?
Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.