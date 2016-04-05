А так нет, простите. Хохлы будут РФ е**ть, е**ть, е**ть. Таширская Армия будет унижена, она потеряет ЗАЭС, Энергодар, север ЛНР, сухопутный коридор в Крым, Крым, Донецк и Луганск, Курск и Белгород.
До 2050 года НАТО проведёт успешную большую войну против РФ.
Потому что то, что творится — это еб**ое бля***во. РФ ничего не производит для победы, РФ ничего не делает для победы, РФ заслужила поражения. Она относится к своим солдатам хуже, чем Украина к своим.
Переломов не бывает на пустом месте! Нельзя воевать мобиками с мосинками на Т-62 против HIMARS и тепловизоров! Нельзя дрожать перед кадыровской Чечнёй и иметь высокий боевой дух против хохлов! Нельзя сдавать территории и надеяться на улучшение положения!
РФ будет раздавлена, потому что это естественный ход вещей, как яблоко падает вниз, а не вверх!
И все будут это терпеть. Потому что терпят Гнидовку, Пельменя, Эдды, Медведуллина, Адеквата, Стешина, Коца. Пока они в норме, замахиваться на Шоег и Криворучек будет перебор. Пока не спрашивают «где Стрелков?» и читают RSOTM, всё будет хорошо у Чемезова.
Как я сказал, последовательное движение.
ссылку на этот канал давал вчера. Автор очень эмоционален, хоть и идиот. Реинкарнация Жириновского
Зараз ключове те, що ціна Юралз впала нижче 52 доларів за барель. https://biz.censor.net/news/3383546/tsi ... _bloomberg Росії як терористичному режиму покладе край стеля цін в 30. Європейські перемовини про стелю в 60-70 профанація й тільки затягне війну та світову економічну кризу.
На Би-би-си вышел документальный фильм британского режиссера Адама Кертиса "Russia 1985-1999: TraumaZone" - семичасовой эпос о развале СССР и 1990-х годах в России, целиком собранный из архивных съемок. Название можно перевести как "Зона травмы", подзаголовок уточняет: "Каково это - пережить крах коммунизма и демократии".
ЛАД написав:Из ГДР бежали по самым разным причинам, но гораздо чаще не по политическим. Чаще всего бежали из-за ярких витрин - ФРГ действительно была богаче ГДР
рискуя жизнью бежали купить майку hugo boss...
Вы точно не обесценили сейчас память безвинно погибших немцев, убитых руками диктаторов, которые построили берлинскую стену и придумали другие препятствия, мешающие людям жить?
Или в перечень прав и свобод не входит перемещение туда, где красивые витрины.
Получается Люди бежавшие из гдр - подонки, которые купились на красивые витрины, а власть их убившая - прекрасные люди и совсем не диктаторы.
Я заканчиваю эту дискуссию. У нас слишком разные точки зрения. Спасибо.
Спасибо и Вам. Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё. Но насчёт свободы "перемещения" - сегодня флаймен (и не только он) всё время страдает по поводу невозможности "переместиться". Сходство не замечаете?
Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.
ЛАД написав:Почитайте о Пиночете. Режим был достаточно кровавым, подвергался сильной критике во многих странах, но тем не менее пользовался поддержкой, в т.ч. и внутри страны
спасибо за наводку, завтра почитаю.
juristkostya Вам правильно посоветовал почитать, что такое диктатура. Ограничения прав и свобод не признак диктатуры, это возможно и, более того, обязательно присутствует в любом обществе и государстве, даже в самом демократическом. Из ГДР бежали по самым разным причинам, но гораздо чаще не по политическим. Чаще всего бежали из-за ярких витрин - ФРГ действительно была богаче ГДР. Ну так и естественно - США были богаче СССР.
Поляки к нам на работу не ездят - никакого отношения не имеет к диктатуре, у нас в независимой Украине уж точно никакой диктатуры нет и не было. Ни одного дня. Кроме Пиночета я упоминал и режим чёрных полковников - пример ничем не хуже. Могу и ещё подкинуть. Ну и Турцию всё же никак нельзя отнести к диктатурам.
"что НАТО это гарантия отсутствия диктатуры?" - ну а как же! Страна-член НАТО и вдруг с диктатурой? Да Вы что?!
И честно признаюсь - меня, как и большинство населения, аж никак не напрягал запрет предпринимательства и запрет валюты. Ну вот совсем. А зерно Союз всё же чаще продавал, а не покупал.
P.s. Меня вообще-то приводит в восторг изучение истории по цензор.нет, ютьюбу и Вятровичу. "О сколько нам открытий чудных" сулят такие источники знаний!
ВАМ было плевать на курс зелени на чёрном рынке и сколько давали при Лёне за обнаруженные пару куе на пузе в момент пересечения границы(допустим обыск туристов на легендарном "Михаил Светлов"), промолчим про то, что даже при курсе 5р=1$ 45 лет назад вы бы на средненькое авто в США даже по их цене около 10куе работали б в НИИ лет 150, про таможню и доставку сократим, но простейшие джинсы Монтана и Райфл вы же же в 30 лет носили, и стоили они 200р при Лёньке, я папины такие в 91-92годах добивал пока не набрал сотню, это разве нормально было месяц работать и жрать только сечку чтоб купить рабочую одежду, и это моему отцу, майору СА по медицинской части и КМН? А видик, который в начале перестройки меняли на свежую копейку 21013, стоивший в Европе максимум недельный заработок неквалифицированного персонала, вы могли в 35 лёгко так взять и купить ну как сейчас дешёвый смартфон? Или за него тогда в 80х кооператоров не убивали?
vitaliian написав:...... ввели танки в Венгрию в 1956 и в Чехию в 1968
Можете ещё добавить 17 июня 1953 года в ГДР. О событиях можно посмотреть http://surl.li/dwawa. Это русская Вики, но изложено довольно объективно, без утверждений о фашистском заговоре. Тем не менее, не забывайте, что после войны прошло всего 8 лет. Даже сегодня говорят о том, что влияние нацизма было сильно ещё долго. И обратите внимание на следующее:
В обстановке холодной войны росли расходы на поддержание государственной безопасности и создание национальной армии. 1 июля 1952 года началось формирование казарменной полиции, предтечи собственных вооружённых сил. В 1952 году 11 % госбюджета шло на военные расходы. 19 % составляли репарации Советскому Союзу[4].