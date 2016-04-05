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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2833283428352836
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:31

Бульба вырыгнул новую порцию истерики,

Всю репостить не буду только кусочек
.

А так нет, простите. Хохлы будут РФ е**ть, е**ть, е**ть. Таширская Армия будет унижена, она потеряет ЗАЭС, Энергодар, север ЛНР, сухопутный коридор в Крым, Крым, Донецк и Луганск, Курск и Белгород.

До 2050 года НАТО проведёт успешную большую войну против РФ.

Потому что то, что творится — это еб**ое бля***во. РФ ничего не производит для победы, РФ ничего не делает для победы, РФ заслужила поражения. Она относится к своим солдатам хуже, чем Украина к своим.

Переломов не бывает на пустом месте! Нельзя воевать мобиками с мосинками на Т-62 против HIMARS и тепловизоров! Нельзя дрожать перед кадыровской Чечнёй и иметь высокий боевой дух против хохлов! Нельзя сдавать территории и надеяться на улучшение положения!

РФ будет раздавлена, потому что это естественный ход вещей, как яблоко падает вниз, а не вверх!

Пыня сдаст всё, Пыня сдаст ваши жопы турано-чечено-американо-евпропейскому конгломерату.

И все будут это терпеть. Потому что терпят Гнидовку, Пельменя, Эдды, Медведуллина, Адеквата, Стешина, Коца. Пока они в норме, замахиваться на Шоег и Криворучек будет перебор. Пока не спрашивают «где Стрелков?» и читают RSOTM, всё будет хорошо у Чемезова.

Как я сказал, последовательное движение.
ссылку на этот канал давал вчера. Автор очень эмоционален, хоть и идиот. Реинкарнация Жириновского
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:37

  ЛАД написав:Из ГДР бежали по самым разным причинам, но гораздо чаще не по политическим. Чаще всего бежали из-за ярких витрин - ФРГ действительно была богаче ГДР
рискуя жизнью бежали купить майку hugo boss...

Вы точно не обесценили сейчас память безвинно погибших немцев, убитых руками диктаторов, которые построили берлинскую стену и придумали другие препятствия, мешающие людям жить?

Или в перечень прав и свобод не входит перемещение туда, где красивые витрины.

Получается Люди бежавшие из гдр - подонки, которые купились на красивые витрины, а власть их убившая - прекрасные люди и совсем не диктаторы.

Я заканчиваю эту дискуссию. У нас слишком разные точки зрения. Спасибо.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 лис, 2022 23:56, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зараз ключове те, що ціна Юралз впала нижче 52 доларів за барель.
https://biz.censor.net/news/3383546/tsi ... _bloomberg
Росії як терористичному режиму покладе край стеля цін в 30. Європейські перемовини про стелю в 60-70 профанація й тільки затягне війну та світову економічну кризу.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 23:43

Успіха немає. Починаю нервувати. :( Зазвичай більше двох тижнів не пропадав.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 00:12

На Би-би-си вышел документальный фильм британского режиссера Адама Кертиса "Russia 1985-1999: TraumaZone" - семичасовой эпос о развале СССР и 1990-х годах в России, целиком собранный из архивных съемок. Название можно перевести как "Зона травмы", подзаголовок уточняет: "Каково это - пережить крах коммунизма и демократии".

https://www.bbc.com/russian/features-63707109
Большое интервью с режиссёром фильма. Но там есть интересные моменты не о фильме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 00:22

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Из ГДР бежали по самым разным причинам, но гораздо чаще не по политическим. Чаще всего бежали из-за ярких витрин - ФРГ действительно была богаче ГДР
рискуя жизнью бежали купить майку hugo boss...

Вы точно не обесценили сейчас память безвинно погибших немцев, убитых руками диктаторов, которые построили берлинскую стену и придумали другие препятствия, мешающие людям жить?

Или в перечень прав и свобод не входит перемещение туда, где красивые витрины.

Получается Люди бежавшие из гдр - подонки, которые купились на красивые витрины, а власть их убившая - прекрасные люди и совсем не диктаторы.

Я заканчиваю эту дискуссию. У нас слишком разные точки зрения. Спасибо.

Спасибо и Вам. Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё.
Но насчёт свободы "перемещения" - сегодня флаймен (и не только он) всё время страдает по поводу невозможности "переместиться". Сходство не замечаете?

Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 00:25

Очень интересно читать с промежутком в 3 часа https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5512448#p5512448 и https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5512507#p5512507.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 01:39

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:
  ЛАД написав:И никто из стран СЭВ не отказывался от покупки энергоресурсов по ценам ниже мировых, уговаривать не приходилось
нефть покупали не простые люди, а промышленные предприятия, делающие бизнес. СССР отрицая западные ценности, много чего покупал на западе, даже зерно. Большие деньги не тождественны идеологии.

Диктатура прежде всего это ограничение прав и свобод людей. В СССР простым людям ограничивали оборот иностранных валют и предпринимательство (кроме садоводства и выращивания цветов на продажу).

Было много других глупых ограничений, выездные визы например. Зачем? Чтобы держать людей в положении рабов. В то же время нивы ваз 2121 шли на экспорт за валюту без выездных виз.

Загуглите сколько простых людей застрелили при попытке сбежать из ГДР в ФРГ, почему то уверен, что советскую нефть со скидкой они не покупали.

Степень влияния диктатуры на экономику можно увидеть на примере Польши, по размеру и населению мы похожи, только поляки к нам на работу не ездят © (ваша фраза).

  ЛАД написав:Почитайте о Пиночете. Режим был достаточно кровавым, подвергался сильной критике во многих странах, но тем не менее пользовался поддержкой, в т.ч. и внутри страны
спасибо за наводку, завтра почитаю.

juristkostya Вам правильно посоветовал почитать, что такое диктатура.
Ограничения прав и свобод не признак диктатуры, это возможно и, более того, обязательно присутствует в любом обществе и государстве, даже в самом демократическом.
Из ГДР бежали по самым разным причинам, но гораздо чаще не по политическим. Чаще всего бежали из-за ярких витрин - ФРГ действительно была богаче ГДР. Ну так и естественно - США были богаче СССР.

Поляки к нам на работу не ездят - никакого отношения не имеет к диктатуре, у нас в независимой Украине уж точно никакой диктатуры нет и не было. Ни одного дня.
Кроме Пиночета я упоминал и режим чёрных полковников - пример ничем не хуже. Могу и ещё подкинуть.
Ну и Турцию всё же никак нельзя отнести к диктатурам.

"что НАТО это гарантия отсутствия диктатуры?" - ну а как же! Страна-член НАТО и вдруг с диктатурой? Да Вы что?! :)

И честно признаюсь - меня, как и большинство населения, аж никак не напрягал запрет предпринимательства и запрет валюты. Ну вот совсем.
А зерно Союз всё же чаще продавал, а не покупал.

P.s. Меня вообще-то приводит в восторг изучение истории по цензор.нет, ютьюбу и Вятровичу. "О сколько нам открытий чудных" сулят такие источники знаний!

ВАМ было плевать на курс зелени на чёрном рынке и сколько давали при Лёне за обнаруженные пару куе на пузе в момент пересечения границы(допустим обыск туристов на легендарном "Михаил Светлов"), промолчим про то, что даже при курсе 5р=1$ 45 лет назад вы бы на средненькое авто в США даже по их цене около 10куе работали б в НИИ лет 150, про таможню и доставку сократим, но простейшие джинсы Монтана и Райфл вы же же в 30 лет носили, и стоили они 200р при Лёньке, я папины такие в 91-92годах добивал пока не набрал сотню, это разве нормально было месяц работать и жрать только сечку чтоб купить рабочую одежду, и это моему отцу, майору СА по медицинской части и КМН? А видик, который в начале перестройки меняли на свежую копейку 21013, стоивший в Европе максимум недельный заработок неквалифицированного персонала, вы могли в 35 лёгко так взять и купить ну как сейчас дешёвый смартфон? Или за него тогда в 80х кооператоров не убивали?
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 03:47

  vitaliian написав:......
ввели танки в Венгрию в 1956 и в Чехию в 1968

Можете ещё добавить 17 июня 1953 года в ГДР. О событиях можно посмотреть http://surl.li/dwawa. Это русская Вики, но изложено довольно объективно, без утверждений о фашистском заговоре.
Тем не менее, не забывайте, что после войны прошло всего 8 лет. Даже сегодня говорят о том, что влияние нацизма было сильно ещё долго.
И обратите внимание на следующее:
В обстановке холодной войны росли расходы на поддержание государственной безопасности и создание национальной армии. 1 июля 1952 года началось формирование казарменной полиции, предтечи собственных вооружённых сил. В 1952 году 11 % госбюджета шло на военные расходы. 19 % составляли репарации Советскому Союзу[4].
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 04:02

  ЛАД написав:
И честно признаюсь - меня, как и большинство населения, аж никак не напрягал запрет предпринимательства и запрет валюты. Ну вот совсем


Звісно, навіщо це мацковському рабу
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