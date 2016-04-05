ЛАД написав:
Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.
мы здесь не на заседании комитета ВР по юридическим понятиям,
Давайте заменим в моих постах слово "диктатура" на "нарушение прав и свобод граждан". Если вам полегчает я буду только рад, потому, что говорил прежде всего об этом,
Обсуждать что есть диктатура, а чем она не является изначально намерения не было, другие форумчане хотели меня втянуть в эту ненужную полемику в т.ч. вы в народе говорят "заболтать" тему. По факту нарушить мое стремление обсудить преступление оккупационного режима ГДР, подменив тему на спор о том, что такое диктатура.
ЛАД написав:
но изложено довольно объективно, без утверждений о фашистском заговоре
как же легко найти обоснование вторгнуться танками к соседу какими то заговорами. Охота на ведь 20й век. Мне было бы стыдно такой примив цитировать.. сейчас на РФ войну тоже обосновывают фашизмом и заговором НАТО против РФ. Только как обстрел Харькова и энергетики помогают побороть фашизм - непонятно. И рос.проп. об этом молчит.
ЛАД написав:
Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё
...ни тем кто отдавал приказы расстреливать бежавших. Неужели не все однозначно? И бежавшие из ГДР в ФРГ заслуживали пулю, хоть по какой то +/- разумной причине.
Воздержавшись от осуждения нарушения прав и свобод, автоматически вы стали на сторону преступников. Не бывает нейтралитета, там где совершается преступление. Вы либо против его совершения, либо не против. Третьего не дано.