Додано: Вів 29 лис, 2022 06:29

ЛАД написав: Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться. Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.

ЛАД написав: но изложено довольно объективно, без утверждений о фашистском заговоре но изложено довольно объективно, без утверждений о фашистском заговоре

ЛАД написав: Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё

мы здесь не на заседании комитета ВР по юридическим понятиям,Давайте заменим в моих постах слово "диктатура" на "нарушение прав и свобод граждан". Если вам полегчает я буду только рад, потому, что говорил прежде всего об этом,Обсуждать что есть диктатура, а чем она не является изначально намерения не было, другие форумчане хотели меня втянуть в эту ненужную полемику в т.ч. вы в народе говорят "заболтать" тему. По факту нарушить мое стремление обсудить преступление оккупационного режима ГДР, подменив тему на спор о том, что такое диктатура.как же легко найти обоснование вторгнуться танками к соседу какими то заговорами. Охота на ведь 20й век. Мне было бы стыдно такой примив цитировать.. сейчас на РФ войну тоже обосновывают фашизмом и заговором НАТО против РФ. Только как обстрел Харькова и энергетики помогают побороть фашизм - непонятно. И рос.проп. об этом молчит....ни тем кто отдавал приказы расстреливать бежавших. Неужели не все однозначно? И бежавшие из ГДР в ФРГ заслуживали пулю, хоть по какой то +/- разумной причине.Воздержавшись от осуждения нарушения прав и свобод, автоматически вы стали на сторону преступников. Не бывает нейтралитета, там где совершается преступление. Вы либо против его совершения, либо не против. Третьего не дано.