ЛАД написав:
Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.
мы здесь не на заседании комитета ВР по юридическим понятиям,
Давайте заменим в моих постах слово "диктатура" на "нарушение прав и свобод граждан". Если вам полегчает я буду только рад, потому, что говорил прежде всего об этом,
Обсуждать что есть диктатура, а чем она не является изначально намерения не было, другие форумчане хотели меня втянуть в эту ненужную полемику в т.ч. вы.
в народе называется "заболтать" тему. подменив её на спор о том, что такое диктатура. Как будто если я проиграю этот спор, преступления властей ГДР и СССР перед своим народом и перед соседями будут оправданы.
ЛАД написав:
но изложено довольно объективно, без утверждений о фашистском заговоре
как же легко найти обоснование вторгнуться танками к соседу какими то заговорами. Охота на ведьм 20й век. Мне было бы стыдно такой примив цитировать..
ЛАД написав:
Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё
..Неужели не все однозначно. И возможно бежавшие из ГДР в ФРГ таки заслуживали пулю? Жаль хотелось как раз вашу оценку той и другой стороны. И нормально ли в 20м веке строить стены, чтобы люди не убегали.
Воздержавшись от осуждения нарушения прав и свобод, автоматически вы стали на сторону преступников. Не бывает нейтралитета, там где совершается преступление. Вы либо против его совершения, либо не против.