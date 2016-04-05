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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 05:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Спасибо и Вам. Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё.
Но насчёт свободы "перемещения" - сегодня флаймен (и не только он) всё время страдает по поводу невозможности "переместиться". Сходство не замечаете?

Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.

Тобто в Україні диктатура, бо воєнний стан? :shock: Рупор кремля чи просто старечий маразм? Ліпше було би друге, бо перше це кримінальна стаття, а друге ... це наслідок щаслвого "саціалістічєского" життя.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 29 лис, 2022 07:22, всього редагувалось 1 раз.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 06:29

  ЛАД написав:Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.
мы здесь не на заседании комитета ВР по юридическим понятиям,

Давайте заменим в моих постах слово "диктатура" на "нарушение прав и свобод граждан". Если вам полегчает я буду только рад, потому, что говорил прежде всего об этом,

Обсуждать что есть диктатура, а чем она не является изначально намерения не было, другие форумчане хотели меня втянуть в эту ненужную полемику в т.ч. вы.

в народе называется "заболтать" тему. подменив её на спор о том, что такое диктатура. Как будто если я проиграю этот спор, преступления властей ГДР и СССР перед своим народом и перед соседями будут оправданы.

  ЛАД написав:но изложено довольно объективно, без утверждений о фашистском заговоре
как же легко найти обоснование вторгнуться танками к соседу какими то заговорами. Охота на ведьм 20й век. Мне было бы стыдно такой примив цитировать..

  ЛАД написав:Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё
..Неужели не все однозначно. И возможно бежавшие из ГДР в ФРГ таки заслуживали пулю? Жаль хотелось как раз вашу оценку той и другой стороны. И нормально ли в 20м веке строить стены, чтобы люди не убегали.

Воздержавшись от осуждения нарушения прав и свобод, автоматически вы стали на сторону преступников. Не бывает нейтралитета, там где совершается преступление. Вы либо против его совершения, либо не против.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 10:02

Стонадцять сторінок бенефіс групи таваріщей ватних совкодрочерів.
Забовтали тему "на совість", старались.
Тема точно про напад?
Дякую.
Werewolf
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 10:09

Werewolf “ Можно вывезти девушку (Пересічного) из деревни (Совка), а вот деревню (Совок) из девушки (Пересічного) не вывести никогда.”. :D
tvagel
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