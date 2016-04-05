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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 лис, 2022 05:52
ЛАД написав:
Спасибо и Вам. Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё.
Но насчёт свободы "перемещения" - сегодня флаймен (и не только он) всё время страдает по поводу невозможности "переместиться". Сходство не замечаете?
Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.
Тобто в Україні диктатура, бо воєнний стан?
Рупор кремля чи просто старечий маразм? Ліпше було би друге, бо перше це кримінальна стаття, а друге ... це наслідок щаслвого "саціалістічєского" життя.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 29 лис, 2022 07:22, всього редагувалось 1 раз.
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 29 лис, 2022 06:29
ЛАД написав:
Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.
мы здесь не на заседании комитета ВР по юридическим понятиям,
Давайте заменим в моих постах слово "диктатура" на "нарушение прав и свобод граждан". Если вам полегчает я буду только рад, потому, что говорил прежде всего об этом,
Обсуждать что есть диктатура, а чем она не является изначально намерения не было, другие форумчане хотели меня втянуть в эту ненужную полемику в т.ч. вы.
в народе называется "заболтать" тему. подменив её на спор о том, что такое диктатура. Как будто если я проиграю этот спор, преступления властей ГДР и СССР перед своим народом и перед соседями будут оправданы.
ЛАД написав:
но изложено довольно объективно, без утверждений о фашистском заговоре
как же легко найти обоснование вторгнуться танками к соседу какими то заговорами. Охота на ведьм 20й век. Мне было бы стыдно такой примив цитировать..
ЛАД написав:
Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё
..Неужели не все однозначно. И возможно бежавшие из ГДР в ФРГ таки заслуживали пулю? Жаль хотелось как раз вашу оценку той и другой стороны. И нормально ли в 20м веке строить стены, чтобы люди не убегали.
Воздержавшись от осуждения нарушения прав и свобод, автоматически вы стали на сторону преступников. Не бывает нейтралитета, там где совершается преступление. Вы либо против его совершения, либо не против.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 10:02
Стонадцять сторінок бенефіс групи таваріщей ватних совкодрочерів.
Забовтали тему "на совість", старались.
Тема точно про напад?
Дякую.
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Werewolf
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Додано: Вів 29 лис, 2022 11:08
fler написав:
Успіха немає. Починаю нервувати.
Зазвичай більше двох тижнів не пропадав.
Він планував релокацію на Херсон. А там зараз попри обіцянки мало де є світло, і зв'язок далеко не всюди. А якщо він ЗА містом (що найймовірніше) , то там з цим ще гірше все.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 11:22
Hotab написав:
Він планував релокацію на Херсон. А там зараз попри обіцянки мало де є світло, і зв'язок далеко не всюди. А якщо він ЗА містом (що наймовірніше) , то там з цим ще гірше все.
судячи по його інтернет активності і прагненню до загальної уваги, важко уявити що він може пробути без звязку так довго
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Додано: Вів 29 лис, 2022 11:24
⚡️ Переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть снова зашли в тупик из-за желания Польши установить более низкий потолок, чем предлагают другие страны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Варшава считает предложение $65 за баррель неэффективным. Для вступления механизма в действие необходимы подписи всех стран — членов ЕС.
ЕС обсуждает возможность установления потолка цен на нефть из России на уровне $62 за баррель - Bloomberg
Ранее сообщалось, что переговоры внутри ЕС застопорились из-за позиции Польши и стран Прибалтики, которые считают, что уровень цен по-прежнему слишком высокий. При этом Варшава в свою очередь предлагает установить предел цены на уровне $30 за баррель. G7, по сообщениям СМИ, предлагала $60-65.
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Додано: Вів 29 лис, 2022 11:38
Василь-Рівне написав: ЛАД написав:
Спасибо и Вам. Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё.
Но насчёт свободы "перемещения" - сегодня флаймен (и не только он) всё время страдает по поводу невозможности "переместиться". Сходство не замечаете?
Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.
Тобто в Україні диктатура, бо воєнний стан?
Рупор кремля чи просто старечий маразм? Ліпше було би друге, бо перше це кримінальна стаття, а друге ... це наслідок щаслвого "саціалістічєского" життя.
Не знаю, наслідок чого у Вас, и не буду ставить медицинские деагнозы о вероятном маразме, но читать Вы точно не научились.
У меня, вроде, написано ясно даже для ребёнка:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5512503#p5512503
Поляки к нам на работу не ездят - никакого отношения не имеет к диктатуре, у нас в независимой Украине уж точно никакой диктатуры нет и не было. Ни одного дня.
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ЛАД
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