ЛАД написав:Спасибо и Вам. Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё. Но насчёт свободы "перемещения" - сегодня флаймен (и не только он) всё время страдает по поводу невозможности "переместиться". Сходство не замечаете?
Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.
Тобто в Україні диктатура, бо воєнний стан? Рупор кремля чи просто старечий маразм? Ліпше було би друге, бо перше це кримінальна стаття, а друге ... це наслідок щаслвого "саціалістічєского" життя.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 29 лис, 2022 07:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.
мы здесь не на заседании комитета ВР по юридическим понятиям,
Давайте заменим в моих постах слово "диктатура" на "нарушение прав и свобод граждан". Если вам полегчает я буду только рад, потому, что говорил прежде всего об этом,
Обсуждать что есть диктатура, а чем она не является изначально намерения не было, другие форумчане хотели меня втянуть в эту ненужную полемику в т.ч. вы.
в народе называется "заболтать" тему. подменив её на спор о том, что такое диктатура. Как будто если я проиграю этот спор, преступления властей ГДР и СССР перед своим народом и перед соседями будут оправданы.
ЛАД написав:но изложено довольно объективно, без утверждений о фашистском заговоре
как же легко найти обоснование вторгнуться танками к соседу какими то заговорами. Охота на ведьм 20й век. Мне было бы стыдно такой примив цитировать..
ЛАД написав:Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё
..Неужели не все однозначно. И возможно бежавшие из ГДР в ФРГ таки заслуживали пулю? Жаль хотелось как раз вашу оценку той и другой стороны. И нормально ли в 20м веке строить стены, чтобы люди не убегали.
Воздержавшись от осуждения нарушения прав и свобод, автоматически вы стали на сторону преступников. Не бывает нейтралитета, там где совершается преступление. Вы либо против его совершения, либо не против.
⚡️ Переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть снова зашли в тупик из-за желания Польши установить более низкий потолок, чем предлагают другие страны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Варшава считает предложение $65 за баррель неэффективным. Для вступления механизма в действие необходимы подписи всех стран — членов ЕС.
ЕС обсуждает возможность установления потолка цен на нефть из России на уровне $62 за баррель - Bloomberg
Ранее сообщалось, что переговоры внутри ЕС застопорились из-за позиции Польши и стран Прибалтики, которые считают, что уровень цен по-прежнему слишком высокий. При этом Варшава в свою очередь предлагает установить предел цены на уровне $30 за баррель. G7, по сообщениям СМИ, предлагала $60-65.
ЛАД написав:Спасибо и Вам. Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё. Но насчёт свободы "перемещения" - сегодня флаймен (и не только он) всё время страдает по поводу невозможности "переместиться". Сходство не замечаете?
Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.
Тобто в Україні диктатура, бо воєнний стан? Рупор кремля чи просто старечий маразм? Ліпше було би друге, бо перше це кримінальна стаття, а друге ... це наслідок щаслвого "саціалістічєского" життя.
Не знаю, наслідок чого у Вас, и не буду ставить медицинские деагнозы о вероятном маразме, но читать Вы точно не научились. У меня, вроде, написано ясно даже для ребёнка:
Поляки к нам на работу не ездят - никакого отношения не имеет к диктатуре, у нас в независимой Украине уж точно никакой диктатуры нет и не было. Ни одного дня.
Denik написав:Зараз ключове те, що ціна Юралз впала нижче 52 доларів за барель. https://biz.censor.net/news/3383546/tsi ... _bloomberg Росії як терористичному режиму покладе край стеля цін в 30. Європейські перемовини про стелю в 60-70 профанація й тільки затягне війну та світову економічну кризу.
Якщо пішов такий дисконт на рос. нафту, значить "хтось щось знає" і вже грає по новим правилам(цінам). Загалом якщо домовляться про стелю в 60$ - це буле хороший результат. А якщо 50$ - це прекрасний результат. Правда ще потрібно щоб ця стеля реально працювала.
andrijk777 написав:Правда ще потрібно щоб ця стеля реально працювала.
а почему она не будет работать, неужели при потолке в 50 найдется идиот купить по 60? Каждый политик думает про свою карьеру/электорат и свой карман. На проблемы РФ и пуйла всем на планете на**ать. Будут только рады потолку в 30$ остальная стоимость пойдет в карманы посредников, разбавляющих русскую нефть с арабской где то в нейтральных водах.
vitaliian москалі можуть собі дозволити як з газом: просто не продавати нафту кілька місяців щоб ціни на ринку пішли вгору і знайшлись покупці на паралельний експорт. А кол Брент по 100+$ знайдеться чимало бажаючих купити по 60+$ і перепродати.
andrijk777 написав:Правда ще потрібно щоб ця стеля реально працювала.
а почему она не будет работать, неужели при потолке в 50 найдется идиот купить по 60? Каждый политик думает про свою карьеру/электорат и свой карман. На проблемы РФ и пуйла всем на планете на**ать. Будут только рады потолку в 30$ остальная стоимость пойдет в карманы посредников, разбавляющих русскую нефть с арабской где то в нейтральных водах.
Хто вам сказав що "при потолке в 50" РФ буде продавати за 50? В світі є купа покупців нафти. Ви дуже наївні. Якщо світова ціна буде 100+ РФ не буде продавати за 50 - даю гарантію 100%. Дурних немає.
vitaliian написав:а почему она не будет работать, неужели при потолке в 50 найдется идиот купить по 60?
Все залежить від ситуації на ринку. Якщо ціна буде 100, стеля 60, а русня при ній не продаватиме - то знайдуться ті, хто погодиться купити за 70 з певними маніпюляціями. ІМХО, реальна стеля, яку можна впровадити силами G7 - це -30% від ринку. Для більших знижок треба задіювати більше країн. Скоріш за все, країни Азії будуть купувати по стелі +2-3$ і збиратимуть собі всі вершки від викручування рук русні.