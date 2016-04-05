andrijk777 написав:Хто вам сказав що "при потолке в 50" РФ буде продавати за 50? В світі є купа покупців нафти. Ви дуже наївні. Якщо світова ціна буде 100+ РФ не буде продавати за 50 - даю гарантію 100%. Дурних немає
Дюрі-бачі написав:vitaliian москалі можуть собі дозволити як з газом: просто не продавати нафту кілька місяців щоб ціни на ринку пішли вгору і знайшлись покупці на паралельний експорт. А кол Брент по 100+$ знайдеться чимало бажаючих купити по 60+$ і перепродати.
sashaqbl написав:Все залежить від ситуації на ринку. Якщо ціна буде 100, стеля 60, а русня при ній не продаватиме - то знайдуться ті, хто погодиться купити за 70
Я согласен с каждым высказыванием. Потолок в 60 эффективный до кого-то то уровня (или на падающем рынке). При росте мировых цен найдутся желающие брать по 70-80-90. Лучше заработать мало, чем ничего
Дюрі-бачі написав:vitaliian москалі можуть собі дозволити як з газом: просто не продавати нафту кілька місяців щоб ціни на ринку пішли вгору і знайшлись покупці на паралельний експорт. А кол Брент по 100+$ знайдеться чимало бажаючих купити по 60+$ і перепродати.
можуть звичайно. тому газ взагалі не продають, а спалюють.
з нафтою всі забувають, що деякі країни можуть суттєво наростить видобуток - й тоді Раша може її палити, їсти, просто не добувати - різниці вже не буде.
але насправді будуть продавати за скільки дадуть, бо їсти ж треба
Президенту России Владимиру Путину докладывают, что покидая Херсон российские военнослужащие не смогли вывезти солдат, которые получили тяжелые ранения за несколько дней до окончания эвакуации. По приказу местного командования тяжелораненые были переданы «спецотряду», бойцы которого «добили» раненых, часть трупов выкинули в реку Днепр, а часть попытались сжечь, облив бензином. По каким-то причинам среди тех, которых пытались сжечь оказались ещё живые, что вызвало ссору между бойцами «спецотряда», в результате чего был убит командир и несколько бойцов. Путин дал рекомендацию не придавать инциденту огласку, назначить нового командира и отправить продолжать выполнять задания. На фронте с недавнего времени, при согласовании с президентом России, действуют «спецотряды» состоящие из контрактников «не славянского происхождения» в функции которых входит «зачистки» среди провинившихся военнослужащих, дезертиров и выполнение других специфических задач.
В Херсоне нашли свалку, где российские военные, вероятно, сжигали тела погибших сослуживцев. Главные фотографии двести семьдесят второго дня войны
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные кадры, сделанные в течение предыдущего дня войны. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть. https://t.me/meduzalive/73933?single Больше кадров — по ссылке.
Дюрі-бачі написав:vitaliian москалі можуть собі дозволити як з газом: просто не продавати нафту кілька місяців щоб ціни на ринку пішли вгору і знайшлись покупці на паралельний експорт. А кол Брент по 100+$ знайдеться чимало бажаючих купити по 60+$ і перепродати.
"як з газом" не буде. Газ в основному йде по газопроводам, які треба будувати. Нафту можна возити чим хочеш. "просто не продавати нафту кілька місяців" - це дуже глупо(для РФ) і практично нереально. Глупо тому що втратити ринок легко, відвоювати важче. Нереально тому що в РФ немає нафтосховищ і ніде зберігати нафту. А закриття скважин фактично означає їх утилізацію.