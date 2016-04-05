|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 29 лис, 2022 15:34
vitaliian написав:
Всю репостить не буду только кусочек
........................................................................
ссылку на этот канал давал вчера. Автор очень эмоционален, хоть и идиот. Реинкарнация Жириновского
Годы идут - апрбация новых "Глашатаев", или "борьба за сытую глотку перед камерой". Старых уже вероятно слушать тошно.
Сегодня, мороз, подтянуло грязь, солнышко появилось.
Орки лютуют непомерно - БК и технику припёрли "гуманитаркой".
Пусть у себя они и сношали бы друг-дружку.
- Получил уведомление от китайского антивирусника:
Изменение "... политики": антивирус собирает данные и официально сексотит.
Вопрос кому?
1. Китайцам?
2. РФцам?(союзникам)
3. Или тому, кто больше заплатит?
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10305
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 746 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 15:45
Kudrjavuy написав:
уведомление от китайского антивирусника:
Изменение "... политики": антивирус собирает данные и официально сексотит.
зачем вам антивирус? Если скачиваете какой то файл в интернете прогоняйте его через virustotal.com (онлайн-сервис). Антивирус жрёт ресурсы, а пользы от него... в лучшем случае он знаком с 50% вирусов. Ещё ваши данные отправляет в ФСБ. Вместе с фотографиями.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 29 лис, 2022 15:51, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15233
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 15:51
Shaman написав:
але насправді будуть продавати за скільки дадуть, бо їсти ж треба
В них фонд майбутнього на кілька сотень мільярдів $. Поки його не просруть - можуть творити всяку дичину.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 100
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 15:51
vitaliian написав: Kudrjavuy написав:
уведомление от китайского антивирусника:
Изменение "... политики": антивирус собирает данные и официально сексотит.
зачем вам антивирус? Если скачиваете какой то файл в интернете прогоняйте его через virustotal.com (онлайн-сервис). Антивирус жрёт ресурсы а пользы от него минимум, в лучшем случае он знаком с 50% вирусов. Ещё ваши данные отправляет в ФСБ.
Мне комп целенаправленно ложили несколько раз.
Поэтому дешевле с антивирусником.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 10305
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 746 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 15:53
Kudrjavuy написав:
Мне комп целенаправленно ложили несколько раз
повезло. За 6 лет я сменил 4 ноутбука, но не ложили ни один.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15233
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2080 раз.
- Подякували: 2941 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 15:57
Kudrjavuy написав: vitaliian написав: Kudrjavuy написав:
уведомление от китайского антивирусника:
Изменение "... политики": антивирус собирает данные и официально сексотит.
зачем вам антивирус? Если скачиваете какой то файл в интернете прогоняйте его через virustotal.com (онлайн-сервис). Антивирус жрёт ресурсы а пользы от него минимум, в лучшем случае он знаком с 50% вирусов. Ещё ваши данные отправляет в ФСБ.
Мне комп целенаправленно ложили несколько раз.
Поэтому дешевле с антивирусником.
Був ноут біля 8 років без антивіруса - і все норм. Хоча якщо ходити по сумнівним сайтам - підхватити вірус дуже легко.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6949
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 1475 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 лис, 2022 15:58
Дюрі-бачі написав:
В них фонд майбутнього на кілька сотень мільярдів $. Поки його не просруть - можуть творити всяку дичину.
Вони вже його просрали, можна сказати. Значна частина в доларах і євро - заморожена.
Є троха юанів і рублів, є ще фізичне золото і всякий неліквід, типу російських акцій...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 708
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 16:03
sashaqbl Пишуть, що незаморожених $ s Є ~130 млрд. Чого хватить десь на рік для покриття дефіциту.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 29 лис, 2022 16:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 100
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 16:05
Дюрі-бачі написав:
Пишуть, що незаморожених $ s Є ~130 млрд. Чого хватить десь на рік
Є, але питання наскільки вони ліквідні? Там акції роскомпаній, юані та золото.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 708
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 лис, 2022 16:08
sashaqbl Те що я знайшов у відкритих джерелах - 130 це саме ліквідна валюта, яку не блокують санкціями і яку чудово прийме той же Китай. А всякими акціями і т.д. буде 200+ ...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 100
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|108100
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|473587
|
|
|1
|4274
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|