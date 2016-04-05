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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2837283828392840>
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:34

  vitaliian написав:Всю репостить не буду только кусочек
........................................................................
ссылку на этот канал давал вчера. Автор очень эмоционален, хоть и идиот. Реинкарнация Жириновского

Годы идут - апрбация новых "Глашатаев", или "борьба за сытую глотку перед камерой". Старых уже вероятно слушать тошно.
Сегодня, мороз, подтянуло грязь, солнышко появилось.
Орки лютуют непомерно - БК и технику припёрли "гуманитаркой".
Пусть у себя они и сношали бы друг-дружку.

- Получил уведомление от китайского антивирусника:
Изменение "... политики": антивирус собирает данные и официально сексотит.
Вопрос кому?
1. Китайцам?
2. РФцам?(союзникам)
3. Или тому, кто больше заплатит?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:45

  Kudrjavuy написав:уведомление от китайского антивирусника:
Изменение "... политики": антивирус собирает данные и официально сексотит.
зачем вам антивирус? Если скачиваете какой то файл в интернете прогоняйте его через virustotal.com (онлайн-сервис). Антивирус жрёт ресурсы, а пользы от него... в лучшем случае он знаком с 50% вирусов. Ещё ваши данные отправляет в ФСБ. Вместе с фотографиями.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 29 лис, 2022 15:51, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:але насправді будуть продавати за скільки дадуть, бо їсти ж треба

В них фонд майбутнього на кілька сотень мільярдів $. Поки його не просруть - можуть творити всяку дичину.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:51

  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:уведомление от китайского антивирусника:
Изменение "... политики": антивирус собирает данные и официально сексотит.
зачем вам антивирус? Если скачиваете какой то файл в интернете прогоняйте его через virustotal.com (онлайн-сервис). Антивирус жрёт ресурсы а пользы от него минимум, в лучшем случае он знаком с 50% вирусов. Ещё ваши данные отправляет в ФСБ.

Мне комп целенаправленно ложили несколько раз. :shock:
Поэтому дешевле с антивирусником. :oops:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:53

  Kudrjavuy написав:Мне комп целенаправленно ложили несколько раз
повезло. За 6 лет я сменил 4 ноутбука, но не ложили ни один.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:57

  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:уведомление от китайского антивирусника:
Изменение "... политики": антивирус собирает данные и официально сексотит.
зачем вам антивирус? Если скачиваете какой то файл в интернете прогоняйте его через virustotal.com (онлайн-сервис). Антивирус жрёт ресурсы а пользы от него минимум, в лучшем случае он знаком с 50% вирусов. Ещё ваши данные отправляет в ФСБ.

Мне комп целенаправленно ложили несколько раз. :shock:
Поэтому дешевле с антивирусником. :oops:

Був ноут біля 8 років без антивіруса - і все норм. Хоча якщо ходити по сумнівним сайтам - підхватити вірус дуже легко.
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:В них фонд майбутнього на кілька сотень мільярдів $. Поки його не просруть - можуть творити всяку дичину.

Вони вже його просрали, можна сказати. Значна частина в доларах і євро - заморожена.
Є троха юанів і рублів, є ще фізичне золото і всякий неліквід, типу російських акцій...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:03

sashaqbl Пишуть, що незаморожених $ s Є ~130 млрд. Чого хватить десь на рік для покриття дефіциту.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 29 лис, 2022 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Пишуть, що незаморожених $ s Є ~130 млрд. Чого хватить десь на рік

Є, але питання наскільки вони ліквідні? Там акції роскомпаній, юані та золото.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:08

sashaqbl Те що я знайшов у відкритих джерелах - 130 це саме ліквідна валюта, яку не блокують санкціями і яку чудово прийме той же Китай. А всякими акціями і т.д. буде 200+ ...
Дюрі-бачі
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