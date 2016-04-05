vitaliian написав:зачем вам антивирус? Если скачиваете какой то файл в интернете прогоняйте его через virustotal.com (онлайн-сервис). Антивирус жрёт ресурсы а пользы от него минимум, в лучшем случае он знаком с 50% вирусов. Ещё ваши данные отправляет в ФСБ.
Мне комп целенаправленно ложили несколько раз. Поэтому дешевле с антивирусником.
Був ноут біля 8 років без антивіруса - і все норм. Хоча якщо ходити по сумнівним сайтам - підхватити вірус дуже легко.
40% морских поставок российской нефти Urals в ноябре пришлось на Индию. Такие расчёты предоставили Reuters.
Страна опередила в закупках все другие государства и стала крупнейшим покупателем нефти из России - раньше таким покупателем была Европа, которая введет 5 декабря эмбарго на российскую нефть.
Индийские компании еще летом стали тайно зарабатывать на нефти из России, используя её в продуктах нефтепереработки. В мае с их НПЗ в американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси доставили топливо, предположительно содержащее российскую нефть.
После того как западные покупатели отказались от нефти из РФ, она стала торговаться гораздо дешевле своих аналогов, и Индия сейчас будет пользоваться возможностью выгодно закупать большие объемы сырья для последующей перепродажи. https://t.me/papagaz/12301