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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2837283828392840
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:09

  BIGor написав:
  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:зачем вам антивирус? Если скачиваете какой то файл в интернете прогоняйте его через virustotal.com (онлайн-сервис). Антивирус жрёт ресурсы а пользы от него минимум, в лучшем случае он знаком с 50% вирусов. Ещё ваши данные отправляет в ФСБ.

Мне комп целенаправленно ложили несколько раз. :shock:
Поэтому дешевле с антивирусником. :oops:

Був ноут біля 8 років без антивіруса - і все норм. Хоча якщо ходити по сумнівним сайтам - підхватити вірус дуже легко.

О ноутбуках я молчу. :cry: Хотя вещь очень удобная.
Большей частью это напоминание: viewtopic.php?p=5510731#p5510731
К этому посту.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:26

Индия заработает на российской Urals

40% морских поставок российской нефти Urals в ноябре пришлось на Индию. Такие расчёты предоставили Reuters.

Страна опередила в закупках все другие государства и стала крупнейшим покупателем нефти из России - раньше таким покупателем была Европа, которая введет 5 декабря эмбарго на российскую нефть.

Индийские компании еще летом стали тайно зарабатывать на нефти из России, используя её в продуктах нефтепереработки. В мае с их НПЗ в американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси доставили топливо, предположительно содержащее российскую нефть.

После того как западные покупатели отказались от нефти из РФ, она стала торговаться гораздо дешевле своих аналогов, и Индия сейчас будет пользоваться возможностью выгодно закупать большие объемы сырья для последующей перепродажи.
https://t.me/papagaz/12301
vitaliian
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  #<1 ... 2837283828392840
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