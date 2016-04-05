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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2836283728382839
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:В них фонд майбутнього на кілька сотень мільярдів $. Поки його не просруть - можуть творити всяку дичину.

Вони вже його просрали, можна сказати. Значна частина в доларах і євро - заморожена.
Є троха юанів і рублів, є ще фізичне золото і всякий неліквід, типу російських акцій...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:03

sashaqbl Пишуть, що незаморожених $ s Є ~130 млрд. Чого хватить десь на рік для покриття дефіциту.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 29 лис, 2022 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Пишуть, що незаморожених $ s Є ~130 млрд. Чого хватить десь на рік

Є, але питання наскільки вони ліквідні? Там акції роскомпаній, юані та золото.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:08

sashaqbl Те що я знайшов у відкритих джерелах - 130 це саме ліквідна валюта, яку не блокують санкціями і яку чудово прийме той же Китай. А всякими акціями і т.д. буде 200+ ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:26

Индия заработает на российской Urals

40% морских поставок российской нефти Urals в ноябре пришлось на Индию. Такие расчёты предоставили Reuters.

Страна опередила в закупках все другие государства и стала крупнейшим покупателем нефти из России - раньше таким покупателем была Европа, которая введет 5 декабря эмбарго на российскую нефть.

Индийские компании еще летом стали тайно зарабатывать на нефти из России, используя её в продуктах нефтепереработки. В мае с их НПЗ в американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси доставили топливо, предположительно содержащее российскую нефть.

После того как западные покупатели отказались от нефти из РФ, она стала торговаться гораздо дешевле своих аналогов, и Индия сейчас будет пользоваться возможностью выгодно закупать большие объемы сырья для последующей перепродажи.
https://t.me/papagaz/12301
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:33

Зафиксирован первый в истории случай когда солдат 2й армии мира сдался... беспилотнику
https://t.me/informnapalm/14490

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 17:05

  vitaliian написав:
Индия заработает на российской Urals

40% морских поставок российской нефти Urals в ноябре пришлось на Индию. Такие расчёты предоставили Reuters.

Страна опередила в закупках все другие государства и стала крупнейшим покупателем нефти из России - раньше таким покупателем была Европа, которая введет 5 декабря эмбарго на российскую нефть.

Индийские компании еще летом стали тайно зарабатывать на нефти из России, используя её в продуктах нефтепереработки. В мае с их НПЗ в американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси доставили топливо, предположительно содержащее российскую нефть.

После того как западные покупатели отказались от нефти из РФ, она стала торговаться гораздо дешевле своих аналогов, и Индия сейчас будет пользоваться возможностью выгодно закупать большие объемы сырья для последующей перепродажи.
https://t.me/papagaz/12301

Всё "новое" - давно забытое старое.
Однако, как предполагает Reuters,...
https://www.rbc.ua/ukr/news/ponsiluoma- ... 32168.html
По данным издания, индийский импорт из России вырос почти в 5 раз – до 29 млрд долларов в период с 24 февраля по 20 ноября по сравнению с 6 млрд долларов за тот же период год назад. Одновременно экспорт упал до 1,9 млрд долларов с 2,4 млрд долларов. По словам источника Reuters в правительстве, Индия надеется увеличить свой экспорт почти до 10 млрд долларов в течение ближайших месяцев благодаря российскому списку запросов.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 17:34

После окончания военных действий Украина сможет вступить в НАТО — Столтенберг.
https://t.me/sergiinaumovych/5026
vitaliian
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