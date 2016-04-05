40% морских поставок российской нефти Urals в ноябре пришлось на Индию. Такие расчёты предоставили Reuters.
Страна опередила в закупках все другие государства и стала крупнейшим покупателем нефти из России - раньше таким покупателем была Европа, которая введет 5 декабря эмбарго на российскую нефть.
Индийские компании еще летом стали тайно зарабатывать на нефти из России, используя её в продуктах нефтепереработки. В мае с их НПЗ в американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси доставили топливо, предположительно содержащее российскую нефть.
После того как западные покупатели отказались от нефти из РФ, она стала торговаться гораздо дешевле своих аналогов, и Индия сейчас будет пользоваться возможностью выгодно закупать большие объемы сырья для последующей перепродажи. https://t.me/papagaz/12301
40% морских поставок российской нефти Urals в ноябре пришлось на Индию. Такие расчёты предоставили Reuters.
Страна опередила в закупках все другие государства и стала крупнейшим покупателем нефти из России - раньше таким покупателем была Европа, которая введет 5 декабря эмбарго на российскую нефть.
Индийские компании еще летом стали тайно зарабатывать на нефти из России, используя её в продуктах нефтепереработки. В мае с их НПЗ в американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси доставили топливо, предположительно содержащее российскую нефть.
После того как западные покупатели отказались от нефти из РФ, она стала торговаться гораздо дешевле своих аналогов, и Индия сейчас будет пользоваться возможностью выгодно закупать большие объемы сырья для последующей перепродажи. https://t.me/papagaz/12301
Всё "новое" - давно забытое старое.
Однако, как предполагает Reuters,... https://www.rbc.ua/ukr/news/ponsiluoma- ... 32168.html По данным издания, индийский импорт из России вырос почти в 5 раз – до 29 млрд долларов в период с 24 февраля по 20 ноября по сравнению с 6 млрд долларов за тот же период год назад. Одновременно экспорт упал до 1,9 млрд долларов с 2,4 млрд долларов. По словам источника Reuters в правительстве, Индия надеется увеличить свой экспорт почти до 10 млрд долларов в течение ближайших месяцев благодаря российскому списку запросов.