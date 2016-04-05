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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2837283828392840>
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 15:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:В них фонд майбутнього на кілька сотень мільярдів $. Поки його не просруть - можуть творити всяку дичину.

Вони вже його просрали, можна сказати. Значна частина в доларах і євро - заморожена.
Є троха юанів і рублів, є ще фізичне золото і всякий неліквід, типу російських акцій...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:03

sashaqbl Пишуть, що незаморожених $ s Є ~130 млрд. Чого хватить десь на рік для покриття дефіциту.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 29 лис, 2022 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Пишуть, що незаморожених $ s Є ~130 млрд. Чого хватить десь на рік

Є, але питання наскільки вони ліквідні? Там акції роскомпаній, юані та золото.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:08

sashaqbl Те що я знайшов у відкритих джерелах - 130 це саме ліквідна валюта, яку не блокують санкціями і яку чудово прийме той же Китай. А всякими акціями і т.д. буде 200+ ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:26

Индия заработает на российской Urals

40% морских поставок российской нефти Urals в ноябре пришлось на Индию. Такие расчёты предоставили Reuters.

Страна опередила в закупках все другие государства и стала крупнейшим покупателем нефти из России - раньше таким покупателем была Европа, которая введет 5 декабря эмбарго на российскую нефть.

Индийские компании еще летом стали тайно зарабатывать на нефти из России, используя её в продуктах нефтепереработки. В мае с их НПЗ в американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси доставили топливо, предположительно содержащее российскую нефть.

После того как западные покупатели отказались от нефти из РФ, она стала торговаться гораздо дешевле своих аналогов, и Индия сейчас будет пользоваться возможностью выгодно закупать большие объемы сырья для последующей перепродажи.
https://t.me/papagaz/12301
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 16:33

Зафиксирован первый в истории случай когда солдат 2й армии мира сдался... беспилотнику
https://t.me/informnapalm/14490

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 17:05

  vitaliian написав:
Индия заработает на российской Urals

40% морских поставок российской нефти Urals в ноябре пришлось на Индию. Такие расчёты предоставили Reuters.

Страна опередила в закупках все другие государства и стала крупнейшим покупателем нефти из России - раньше таким покупателем была Европа, которая введет 5 декабря эмбарго на российскую нефть.

Индийские компании еще летом стали тайно зарабатывать на нефти из России, используя её в продуктах нефтепереработки. В мае с их НПЗ в американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси доставили топливо, предположительно содержащее российскую нефть.

После того как западные покупатели отказались от нефти из РФ, она стала торговаться гораздо дешевле своих аналогов, и Индия сейчас будет пользоваться возможностью выгодно закупать большие объемы сырья для последующей перепродажи.
https://t.me/papagaz/12301

Всё "новое" - давно забытое старое.
Однако, как предполагает Reuters,...
https://www.rbc.ua/ukr/news/ponsiluoma- ... 32168.html
По данным издания, индийский импорт из России вырос почти в 5 раз – до 29 млрд долларов в период с 24 февраля по 20 ноября по сравнению с 6 млрд долларов за тот же период год назад. Одновременно экспорт упал до 1,9 млрд долларов с 2,4 млрд долларов. По словам источника Reuters в правительстве, Индия надеется увеличить свой экспорт почти до 10 млрд долларов в течение ближайших месяцев благодаря российскому списку запросов.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 17:34

После окончания военных действий Украина сможет вступить в НАТО — Столтенберг.
https://t.me/sergiinaumovych/5026
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:14

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться.
мы здесь не на заседании комитета ВР по юридическим понятиям,
.........
в народе называется "заболтать" тему. подменив её на спор о том, что такое диктатура. Как будто если я проиграю этот спор, преступления властей ГДР и СССР перед своим народом и перед соседями будут оправданы.

О "диктатуре" заговорили Вы.

  ЛАД написав:но изложено довольно объективно, без утверждений о фашистском заговоре
как же легко найти обоснование вторгнуться танками к соседу какими то заговорами. Охота на ведьм 20й век. Мне было бы стыдно такой примив цитировать..

Ссылку Вы, видимо, не открывали. Более того, невнимательно прочитали даже мой пост. Там нет обоснования вторжения (тем более, что его и не было - советские войска уже стояли в ГДР. Так же, как американские, английские и французские в ФРГ. Оккупационные войска). Там как раз, скорее, просто хронология событий с достаточно критичным отношением к руководству ГДР.

  ЛАД написав:Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё
..Неужели не все однозначно. И возможно бежавшие из ГДР в ФРГ таки заслуживали пулю? Жаль хотелось как раз вашу оценку той и другой стороны. И нормально ли в 20м веке строить стены, чтобы люди не убегали.

Воздержавшись от осуждения нарушения прав и свобод, автоматически вы стали на сторону преступников. Не бывает нейтралитета, там где совершается преступление. Вы либо против его совершения, либо не против.

Пулю не заслуживали очень многие и в 20 веке, и раньше, и позже. Но тем не менее получали. А понятия "нормальности" и "прав и свобод человека" в истории менялось очень сильно. И сильно зависели от ситуации.
И сегодня у нас многие (некоторые?) пишут о нарушении их права на "свободное перемещение". Надеюсь, Вы не назовёте нашу власть преступной.
И, кстати, право на свободное перемещение уж очень сильно зависит от ситуации. Вряд ли Вы или кто другой выдвигали такое обвинение в адрес Запада до введения безвиза. Да и сегодня во вполне демократические Англию или США нужна виза. Это тоже "ограничение права на передвижение". Можете назвать их преступниками. Вот не знаю, куда посоветовать пожаловаться на них - в ООН?
Да и Украина сильно ограничивает права на въезд.
А Канада, когда припекло, сильно ослабила ограничения:
В начале ноября федеральные власти Канады объявили о грандиозных планах: начиная с ближайшего января и до конца 2025 года, правительство страны планирует ежегодно принимать у себя по 500 тыс. иммигрантов. То есть в ближайшие три года население Канады должно увеличиться в общей сложности на 1,5 млн человек.

В пересчете на душу населения это примерно в восемь раз больше, чем планирует принять Соединённое Королевство, и вчетверо - чем рассчитывает расселить у себя администрация США.
......
Причины, по большей части, объясняются простой арифметикой. Как и во многих других развитых странах, показатели рождаемости в Канаде неуклонно снижаются, а средний возраст жителей - напротив, также неуклонно растет, угрожая превратить Канаду в страну пенсионеров, обеспечивать которых трудоспособному населению будет все сложнее.

А значит, если страна хочет расти и развивать свою экономику, без иммигрантов ей не обойтись.

Прирост рабочей силы в Канаде уже почти полностью обусловлен именно иммиграцией, а к 2032-му, прогнозирует правительство страны, то же можно будет сказать и о приросте населения в целом.

Сегодня почти каждый четвертый житель Канады является выходцем из другой страны.

https://www.bbc.com/russian/features-63734147
Это, кстати, к недавнему разговору о численности населения Украины.
Так что "право на свободное перемещение" явно не относится к "неотъемлемым правам человека".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:30

Северодонецк, свежие кадры:
https://t.me/Ukraine_365News/41752
Kudrjavuy
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