Додано: Вів 29 лис, 2022 18:14

vitaliian написав: ЛАД написав: Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться. Но с тем, что такое диктатура всё же советую разобраться. мы здесь не на заседании комитета ВР по юридическим понятиям,

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в народе называется "заболтать" тему. подменив её на спор о том, что такое диктатура. Как будто если я проиграю этот спор, преступления властей ГДР и СССР перед своим народом и перед соседями будут оправданы. мы здесь не на заседании комитета ВР по юридическим понятиям,.........в народе называется "заболтать" тему. подменив её на спор о том, что такое диктатура. Как будто если я проиграю этот спор, преступления властей ГДР и СССР перед своим народом и перед соседями будут оправданы.

ЛАД написав: но изложено довольно объективно, без утверждений о фашистском заговоре но изложено довольно объективно, как же легко найти обоснование вторгнуться танками к соседу какими то заговорами. Охота на ведьм 20й век. Мне было бы стыдно такой примив цитировать.. как же легко найти обоснование вторгнуться танками к соседу какими то заговорами. Охота на ведьм 20й век. Мне было бы стыдно такой примив цитировать..

ЛАД написав: Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё Не собираюсь давать моральные оценки ни тем, кто строил берлинскую стену, ни тем, кто бежал через неё ..Неужели не все однозначно. И возможно бежавшие из ГДР в ФРГ таки заслуживали пулю? Жаль хотелось как раз вашу оценку той и другой стороны. И нормально ли в 20м веке строить стены, чтобы люди не убегали.



Воздержавшись от осуждения нарушения прав и свобод, автоматически вы стали на сторону преступников. Не бывает нейтралитета, там где совершается преступление. Вы либо против его совершения, либо не против. ..Неужели не все однозначно. И возможно бежавшие из ГДР в ФРГ таки заслуживали пулю? Жаль хотелось как раз вашу оценку той и другой стороны. И нормально ли в 20м веке строить стены, чтобы люди не убегали.Воздержавшись от осуждения нарушения прав и свобод, автоматически вы стали на сторону преступников. Не бывает нейтралитета, там где совершается преступление. Вы либо против его совершения, либо не против.

В начале ноября федеральные власти Канады объявили о грандиозных планах: начиная с ближайшего января и до конца 2025 года, правительство страны планирует ежегодно принимать у себя по 500 тыс. иммигрантов. То есть в ближайшие три года население Канады должно увеличиться в общей сложности на 1,5 млн человек.



В пересчете на душу населения это примерно в восемь раз больше, чем планирует принять Соединённое Королевство, и вчетверо - чем рассчитывает расселить у себя администрация США.

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Причины, по большей части, объясняются простой арифметикой. Как и во многих других развитых странах, показатели рождаемости в Канаде неуклонно снижаются, а средний возраст жителей - напротив, также неуклонно растет, угрожая превратить Канаду в страну пенсионеров, обеспечивать которых трудоспособному населению будет все сложнее.



А значит, если страна хочет расти и развивать свою экономику, без иммигрантов ей не обойтись.



Прирост рабочей силы в Канаде уже почти полностью обусловлен именно иммиграцией, а к 2032-му, прогнозирует правительство страны, то же можно будет сказать и о приросте населения в целом.



Сегодня почти каждый четвертый житель Канады является выходцем из другой страны.

О "диктатуре" заговорили Вы.Ссылку Вы, видимо, не открывали. Более того, невнимательно прочитали даже мой пост. Тамобоснования вторжения (тем более, что его и не было - советские войска уже стояли в ГДР. Так же, как американские, английские и французские в ФРГ.войска). Там как раз, скорее, просто хронология событий с достаточно критичным отношением к руководству ГДР.Пулю не заслуживали очень многие и в 20 веке, и раньше, и позже. Но тем не менее получали. А понятия "нормальности" и "прав и свобод человека" в истории менялось очень сильно. И сильно зависели от ситуации.И сегодня у нас многие (некоторые?) пишут о нарушении их права на "свободное перемещение". Надеюсь, Вы не назовёте нашу власть преступной.И, кстати, право на свободное перемещение уж очень сильно зависит от ситуации. Вряд ли Вы или кто другой выдвигали такое обвинение в адрес Запада до введения безвиза. Да и сегодня во вполне демократические Англию или США нужна виза. Это тоже "ограничение права на передвижение". Можете назвать их преступниками. Вот не знаю, куда посоветовать пожаловаться на них - в ООН?Да и Украина сильно ограничивает права на въезд.А Канада, когда припекло, сильно ослабила ограничения:Это, кстати, к недавнему разговору о численности населения Украины.Так что "право на свободное перемещение" явно не относится к "неотъемлемым правам человека".