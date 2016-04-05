ЛАД написав:Да и сегодня во вполне демократические Англию или США нужна виза. Это тоже "ограничение права на передвижение". Можете назвать их преступниками. Вот не знаю, куда посоветовать пожаловаться на них - в ООН?
Hotab написав:Ви ж мабуть тролили Успіха. А це можна робити лише коли переконаємося, що з ним все ок).
Дивна активність ворожої розвідувальної авіації вздовж північних (наших) кордонів. Або щось задумали, а бояться наших дій.
Думаю, ее гоняют чисто для того, чтобы у нас шли одна за одной тревоги нон-стоп.
напомните где "у вас" идут тревоги?
https://t.me/hueviykharkov/90166 Вы, когда нибудь слышали сказку о "мальчике и волках"? - А как её использовать в собственных интересах? Вот орки и делают всё, что бы "разбалансировать чувство страха". Так, что, раз воздушная тревога - стоит обязательно предпринимать меры безопасности.