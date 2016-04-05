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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2837283828392840
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:31

  antey1969 написав:
  Hotab написав:
  Letusrock написав:мій невимушений коментар до повідомлення Хотаба було видалено через кілька хвилин

Ви ж мабуть тролили Успіха. А це можна робити лише коли переконаємося, що з ним все ок).

Дивна активність ворожої розвідувальної авіації вздовж північних (наших) кордонів. Або щось задумали, а бояться наших дій.

Думаю, ее гоняют чисто для того, чтобы у нас шли одна за одной тревоги нон-стоп.

напомните где "у вас" идут тревоги?
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно, наши дают расклад:
На трёх направлениях орки ведут наступательные бои.
На четырёх - оборонительные.
Британцы "иного мнения"? Сегодняшнее:
https://twitter.com/DefenceHQ/status/15 ... 00/photo/1
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да и сегодня во вполне демократические Англию или США нужна виза. Это тоже "ограничение права на передвижение". Можете назвать их преступниками. Вот не знаю, куда посоветовать пожаловаться на них - в ООН?

жалуйтесь в лигу сексуальных реформ)
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:43

  Прохожий написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:Ви ж мабуть тролили Успіха. А це можна робити лише коли переконаємося, що з ним все ок).

Дивна активність ворожої розвідувальної авіації вздовж північних (наших) кордонів. Або щось задумали, а бояться наших дій.

Думаю, ее гоняют чисто для того, чтобы у нас шли одна за одной тревоги нон-стоп.

напомните где "у вас" идут тревоги?

https://t.me/hueviykharkov/90166
Вы, когда нибудь слышали сказку о "мальчике и волках"?
- А как её использовать в собственных интересах?
Вот орки и делают всё, что бы "разбалансировать чувство страха".
Так, что, раз воздушная тревога - стоит обязательно предпринимать меры безопасности.
Kudrjavuy
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  #<1 ... 2837283828392840
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