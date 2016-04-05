Hotab написав:Ви ж мабуть тролили Успіха. А це можна робити лише коли переконаємося, що з ним все ок).
Дивна активність ворожої розвідувальної авіації вздовж північних (наших) кордонів. Або щось задумали, а бояться наших дій.
Думаю, ее гоняют чисто для того, чтобы у нас шли одна за одной тревоги нон-стоп.
напомните где "у вас" идут тревоги?
https://t.me/hueviykharkov/90166 Вы, когда нибудь слышали сказку о "мальчике и волках"? - А как её использовать в собственных интересах? Вот орки и делают всё, что бы "разбалансировать чувство страха". Так, что, раз воздушная тревога - стоит обязательно предпринимать меры безопасности.
ЛАД написав: И, кстати, право на свободное перемещение уж очень сильно зависит от ситуации. Вряд ли Вы или кто другой выдвигали такое обвинение в адрес Запада до введения безвиза. Да и сегодня во вполне демократические Англию или США нужна виза. Это тоже "ограничение права на передвижение". Можете назвать их преступниками. Вот не знаю, куда посоветовать пожаловаться на них - в ООН? Да и Украина сильно ограничивает права на въезд. ... Так что "право на свободное перемещение" явно не относится к "неотъемлемым правам человека".
Вы действительно старый маразматик или обыкновенный тролль? Вы не видите разницы между правом на свободный въезд и правом на свободный выезд из страны?
О диктатуре - вы действительно не понимаете, что в Союзе была диктатура единственной партии, точнее, ее функционеров?
Лад чесно шокує все більше. Він мабуть думає, що він балансує інформацію. Насправді особливо то ніякої інформації він і не дає. Просто дає якісь радянські погляди на події. Якийсь момент він черговий раз сказав, що йде. І я вперше зрадів. Але це знов виявилось неправдою.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 29 лис, 2022 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що уряд Віктора Орбана буде всіляко перешкоджати участі Києва у засіданнях Комітету НАТО-Україна до вирішення питання нацменшин.
Як висловився угорський міністр в Facebook, у позиції Будапешта "немає нічого нового і дивного". Угорщина вже дала зрозуміти, "що доти, доки Україна не поверне права закарпатським угорцям, ми не погодимося на скликання засідання", додав глава МЗС.
"Ми не ставили це питання з початку війни і не збираємося робити цього зараз. Ми сподіваємося на швидке настання миру, і тоді це питання можна буде знову обговорити", - написав Сійярто.
пам'ятаю як угорці під час Другої Світової катували українців може треба подати позив до Гаагського Трибуналу на матеріальних компенсації за військові злочини
Hotab написав:Лад чесно шокує все більше. Він мабуть думає, що він балансує інформацію. Насправді особливо то ніякої інформації він і не дає. Просто дає якісь радянські погляди на події. Якийсь момент він черговий раз сказав, що йде. І я вперше зрадів. Але це знов виявилось неправдою.
Він з цього форуму йде, на моїй пам"яті, вже кілька разів, але завжди повертається Він кожного разу бреше та маніпулює