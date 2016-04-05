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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2837283828392840
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:31

  antey1969 написав:
  Hotab написав:
  Letusrock написав:мій невимушений коментар до повідомлення Хотаба було видалено через кілька хвилин

Ви ж мабуть тролили Успіха. А це можна робити лише коли переконаємося, що з ним все ок).

Дивна активність ворожої розвідувальної авіації вздовж північних (наших) кордонів. Або щось задумали, а бояться наших дій.

Думаю, ее гоняют чисто для того, чтобы у нас шли одна за одной тревоги нон-стоп.

напомните где "у вас" идут тревоги?
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно, наши дают расклад:
На трёх направлениях орки ведут наступательные бои.
На четырёх - оборонительные.
Британцы "иного мнения"? Сегодняшнее:
https://twitter.com/DefenceHQ/status/15 ... 00/photo/1
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:43

  Прохожий написав:
  antey1969 написав:
  Hotab написав:Ви ж мабуть тролили Успіха. А це можна робити лише коли переконаємося, що з ним все ок).

Дивна активність ворожої розвідувальної авіації вздовж північних (наших) кордонів. Або щось задумали, а бояться наших дій.

Думаю, ее гоняют чисто для того, чтобы у нас шли одна за одной тревоги нон-стоп.

напомните где "у вас" идут тревоги?

https://t.me/hueviykharkov/90166
Вы, когда нибудь слышали сказку о "мальчике и волках"?
- А как её использовать в собственных интересах?
Вот орки и делают всё, что бы "разбалансировать чувство страха".
Так, что, раз воздушная тревога - стоит обязательно предпринимать меры безопасности.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:35

  ЛАД написав: И, кстати, право на свободное перемещение уж очень сильно зависит от ситуации. Вряд ли Вы или кто другой выдвигали такое обвинение в адрес Запада до введения безвиза. Да и сегодня во вполне демократические Англию или США нужна виза. Это тоже "ограничение права на передвижение". Можете назвать их преступниками. Вот не знаю, куда посоветовать пожаловаться на них - в ООН?
Да и Украина сильно ограничивает права на въезд.
...
Так что "право на свободное перемещение" явно не относится к "неотъемлемым правам человека".

Вы действительно старый маразматик или обыкновенный тролль?
Вы не видите разницы между правом на свободный въезд и правом на свободный выезд из страны?

О диктатуре - вы действительно не понимаете, что в Союзе была диктатура единственной партии, точнее, ее функционеров?
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:42

Кажуть, там щось горить неподалік кремля :roll: Хто вже в темі?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:43

Лад чесно шокує все більше.
Він мабуть думає, що він балансує інформацію. Насправді особливо то ніякої інформації він і не дає. Просто дає якісь радянські погляди на події.
Якийсь момент він черговий раз сказав, що йде. І я вперше зрадів. Але це знов виявилось неправдою.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 29 лис, 2022 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:46

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що уряд Віктора Орбана буде всіляко перешкоджати участі Києва у засіданнях Комітету НАТО-Україна до вирішення питання нацменшин.

Як висловився угорський міністр в Facebook, у позиції Будапешта "немає нічого нового і дивного". Угорщина вже дала зрозуміти, "що доти, доки Україна не поверне права закарпатським угорцям, ми не погодимося на скликання засідання", додав глава МЗС.

"Ми не ставили це питання з початку війни і не збираємося робити цього зараз. Ми сподіваємося на швидке настання миру, і тоді це питання можна буде знову обговорити", - написав Сійярто.

пам'ятаю як угорці під час Другої Світової катували українців
може треба подати позив до Гаагського Трибуналу
на матеріальних компенсації за військові злочини

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B0_(1939)#%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:49

  Hotab написав:Лад чесно шокує все більше.
Він мабуть думає, що він балансує інформацію. Насправді особливо то ніякої інформації він і не дає. Просто дає якісь радянські погляди на події.
Якийсь момент він черговий раз сказав, що йде. І я вперше зрадів. Але це знов виявилось неправдою.

Він з цього форуму йде, на моїй пам"яті, вже кілька разів, але завжди повертається
Він кожного разу бреше та маніпулює

Може якийсь бувший секретар парткому при заводу
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 20:17

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Лекарство: "Выпустить во взрослую жизнь" :mrgreen:
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