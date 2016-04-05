Война: должна была начаться в апреле 2021, без рабочего Starlink над Европой, без ПТРК и ПЗРК у Украины. Её в последний момент переносят ради саммита Путин - Байден, после которого стартует накачка страны западным оружием, и начинают, только когда насыщение оружием завершено. Никакого договорняка нет, говорит Роман Юнеман.



Ара Эдды, работающий на МО и ФСБ, 17 января говорит, что нужна военно-полицейская операция с минимизацией жертв ВСУ. Я, понимая, что это идёт от кураторов, и чем это закончится, обещаю военную катастрофу, если следовать этому плану после 8 лет войны. Никто не слушает. Никакого договорняка нет, говорит Роман Юнеман.



В Гостомеле и Василькове наших ждут за полтора месяца. Руководство игнорирует это и кладёт там половину элит вооружённых сил страны, 24 февраля цепочкой направляя вертолёты на ПЗРК и ПТУРы. Харьков, город-миллионник, отправили брать несколько десятков, в лучшем случае полторы сотни спецназовцев, которые тоже в большинстве своём гибнут. Никакого договорняка нет, говорит Роман Юнеман.



Военное и политическое руководство Украины 24 февраля не уничтожается Кинжалом или иным ракетным ударом, а спокойно живёт с гарантиями безопасности. Никакого договорняка нет, говорит Роман Юнеман.



Энергетическая инфраструктура Украины, столь щедро посыпаемая ракетами сегодня, 24 февраля стоит нетронутая, хотя потеря электричества в Киеве могла на порядок облегчить его взятие, как мне говорят буквально все, в т.ч. с мест. Никакого договорняка нет, говорит Роман Юнеман.



ЛАВРОВ И ШОЙГУ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО УДАРЫ НАМЕРЕННО НЕ ВЕДУТСЯ ПО КАЗАРМАМ ВСУ. Никакого договорняка нет, говорит Роман Юнеман.



Военные источники военкора Котенка говорят, что Киев таки могли взять, но не стали и ушли. Никакого договорняка нет, говорит Роман Юнеман.



Уйдя из Киева, ВС РФ не закрепляется в Чернигове и Сумах, лишая Украину мобилизационного потенциала и приобретая территории, вынуждая ВСУ обстреливать свои же города, а выходит из трёх обалстей.



Формулировка выхода следующая:



«В связи с тем, что переговоры по подготовке Договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели - согласование и подписание вышеуказанного договора - принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.»



Никакого договорняка нет, говорит Роман Юнеман.



ВС РФ перебрасывают в тяжелейшие лобовые бои на Донбасс, самое невыгодное направление. Никакого договорняка нет, говорит Роман Юнеман.



На Южном направлении наступательные действия остановлены, и ВС РФ стоят всё лето под HIMARS, в одной Новой Каховки потеряв тысячи человек, как и на Донбассе при попытке сверхконцентрации артиллерии.



Отсутствующие наступательные операции на слабом южном направлении (Одесса, Николаев) приводят к потере стоящего без ордера крейсера Москва от береговых ПКР. Никакого договорняка нет, говорит Роман Юнеман.



Зерновой сделкой даются гарантии Николаеву и Одессе и морской торговле Украины. Западный мир получает неон, зерно. Украина получает миллиарды долларов в военный бюджет. Никакого договорняка нет, говорит Роман Юнеман.



Благодаря Зерновой сделке подрывают Крымский мост. Никакого договорняка нет, говорит Роман Юнеман.



Драп из Харьковской области. Никакого договорняка нет.



Херсон эвакуируют, чтобы подготовить его к бою. Затем сдают его без боя. Никакого договорняка нет.



Несмотря на некоторую возникшую к Роману Юнеману симпатию из-за гуманитарной темы, очень хотелось бы, чтобы он ограничивался ей, муниципальными выборами и никогда не занимался военно-политической аналитикой.



Да, ТЕПЕРЬ уж бессилие действительно есть. Но это результат 10 месяцев буквальной утилизации своей армии военно-политическим руководством страны, и многих лет загона себя в стратегический мат всякими Минсками и каналами связи с партнёрами.