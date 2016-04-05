США объявили о выделении 53 млн долларов на закупку оборудования для электросетей Украины, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими атаками;
Германия направит в Украину более 350 электрогенераторов и предоставит финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры на сумму 56 млн евро;
Производство электроэнергии в Украине в настоящий момент покрывает 70% потребностей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. ........ Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник пообещал доставить в Украину еще больше зенитных самоходных установок "Гепард". Эти ЗСУ на гусеничном ходу немецкого производства способны уничтожать быстролетящие воздушные цели на дальности до 4 км и высоте до 3 км и считаются весьма эффективным мобильным средством ПВО.
Starikan написав:.............. Вы не видите разницы между правом на свободный въезд и правом на свободный выезд из страны? О диктатуре - вы действительно не понимаете, что в Союзе была диктатура единственной партии, точнее, ее функционеров?
Я разницу вижу. Вот только если нет свободного въезда, то толку со свободного выезда? Прилетите куда-то и будете жить в аэропорту? Так же вижу истинно научный стиль Вашей дискуссии. По культуре общения Вы влились в хорошую компанию. О диктатуре надоело и здесь не место.
Кто вы такой, чтобы указывать мне стиль общения и чему здесь "не место"?