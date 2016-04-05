RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2839284028412842
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 02:19

США объявили о выделении 53 млн долларов на закупку оборудования для электросетей Украины, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими атаками;

Германия направит в Украину более 350 электрогенераторов и предоставит финансовую помощь для ремонта энергетической инфраструктуры на сумму 56 млн евро;

Производство электроэнергии в Украине в настоящий момент покрывает 70% потребностей, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
........
Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник пообещал доставить в Украину еще больше зенитных самоходных установок "Гепард". Эти ЗСУ на гусеничном ходу немецкого производства способны уничтожать быстролетящие воздушные цели на дальности до 4 км и высоте до 3 км и считаются весьма эффективным мобильным средством ПВО.

https://www.bbc.com/russian/live/news-63749988
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23388
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 03:17

Boeing предложил Пентагону поставлять Украине ракеты дальностью 150 км. Что это за оружие?

https://www.bbc.com/russian/features-63796768

Холодная война. Как будут проходить боевые действия в Украине зимой и чего ждать весной?

https://www.bbc.com/russian/features-63750970.
Большая статья, рассматриваются особенности и сложности боевых действий в зимних условиях и различные варианты развития событий.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23388
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5059 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 04:44

  ЛАД написав:
  Starikan написав:..............
Вы не видите разницы между правом на свободный въезд и правом на свободный выезд из страны?
О диктатуре - вы действительно не понимаете, что в Союзе была диктатура единственной партии, точнее, ее функционеров?
Я разницу вижу. Вот только если нет свободного въезда, то толку со свободного выезда? Прилетите куда-то и будете жить в аэропорту?
Так же вижу истинно научный стиль Вашей дискуссии. По культуре общения Вы влились в хорошую компанию. :)
О диктатуре надоело и здесь не место.

Кто вы такой, чтобы указывать мне стиль общения и чему здесь "не место"?
Starikan
2
 
Повідомлень: 19003
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2441 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 06:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Кто вы такой, чтобы указывать мне стиль общения и чему здесь "не место"?

Це не він, це правило Данінга Крюгера + вікові зміни у головному мозку + совок головного мозку.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5712
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6407 раз.
Подякували: 2908 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 2839284028412842
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473627
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (718)
30.11.2022 07:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.