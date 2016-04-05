Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 лис, 2022 04:44
ЛАД написав: Starikan написав:
..............
Вы не видите разницы между правом на свободный въезд и
правом на свободный выезд из страны
?
О диктатуре - вы действительно не понимаете, что в Союзе была диктатура единственной партии, точнее, ее функционеров?
Я разницу вижу. Вот только если нет свободного въезда, то толку со свободного выезда? Прилетите куда-то и будете жить в аэропорту?
Так же вижу
истинно научный стиль
Вашей дискуссии. По культуре общения Вы влились в хорошую компанию.
О диктатуре надоело и здесь не место.
Кто вы такой, чтобы указывать мне стиль общения и чему здесь "не место"?
Starikan
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Додано: Сер 30 лис, 2022 06:11
Starikan написав:
Кто вы такой, чтобы указывать мне стиль общения и чему здесь "не место"?
Це не він, це правило Данінга Крюгера + вікові зміни у головному мозку + совок головного мозку.
Василь-Рівне
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Додано: Сер 30 лис, 2022 08:21
"Фахівець з перегляду російського ТБ" потрібен владі Латвії на зарплату в 14 тисяч євро
Державна канцелярія Латвії опублікувала відповідний документ, контракт укладається на 8 місяців.
До безпосередніх обов'язків фахівця входитиме: пошук записів ефірів, ключових слів, архівування фрагментів передач.
https://t.me/voynareal/43889
vitaliian
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Додано: Сер 30 лис, 2022 08:35
vitaliian написав:
"Фахівець з перегляду російського ТБ" потрібен владі Латвії на зарплату в 14 тисяч євро
Державна канцелярія Латвії опублікувала відповідний документ, контракт укладається на 8 місяців.
До безпосередніх обов'язків фахівця входитиме: пошук записів ефірів, ключових слів, архівування фрагментів передач.
https://t.me/voynareal/43889
А чому не дрписуєш: Про те чи хватить цієї зарплати на лікування мозку, нічого не говориться
Василь-Рівне
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Додано: Сер 30 лис, 2022 08:39
Победители возвращаются с парада победы
https://t.me/c/1632966055/1634
vitaliian
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