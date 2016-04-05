Додано: Сер 30 лис, 2022 09:46

Рік тому 26 листопада відбулась відома пресконференція, на якій я поставив запитання президенту Зеленському, чому він незаконно, в порушення закону про люстрацію, призначив на найвищий пост - начальника Комітету по розвідці при президенті України російського агента Руслана Демченка.На питання Зеленський не відповів, не пояснив чому він порушив закон, натомість почав захищати Демченка, який на цій посаді відповідав за розвідку проти Росії і попередження держави та населення. Цікава деталь, яку кожен може перевірити - у російських ЗМІ ніяких критичних згадок щодо Демченка ні до після тієї пресконференції не було взагалі, бо він для них свій.Моє запитання, яке залишилось без відповіді, зараз показує чому:- не було проведено розгортання територіальної оборони;- не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости через Дніпро у Херсоні;- не були прикриті тили гарнізону Маріуполя, були здані без бою Мелітополь, Бердянськ, тобто росіянам відкрили "коридор у Крим";- не було проведено мобілізацію оперативного резерву; не встановили загородження на шляхах російського наступу.- Не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат;- Не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції;- Не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства, наприклад, в Ізюмі "Укроборонпром" подарував Росії завод, який виробляв приціли на "Стугни", в Гостомелі залишили на знищення "Мрію";- За три роки при Зеленському взагалі не закуплені ні артилерийські снаряди, ні мінометні міни, ні жоден ПТРК "Стугна";- Колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян - хоча про це писали до початку війни.Ось чому Зеленський продовжував брехати про "шашлики на травневі свята". А багатомісячні попередження про напад з боку країн НАТО Зеленський та його Слуги називали провокаціями і замість мобілізації брехали людям, щоб не дати можливості багатьом діяти самостійно.А що ж Демченко після початку війни? Де ж поділась та людина, яка була для Зеленського незамінною та здала усі операції української розвідки проти РФ і повідомляла, що нападу не буде?Після початку війни він виявився непотрібним, бо начальник комітету по розвідці України Демченко не мав довіри країн НАТО, з ним не хотів спілкуватись жоден західний розвідник. Тому він одразу виявився відстороненим, формально його відсторонили від посади у червні, але Демченко залишався ще до кінця серпня на посаді у комісії по громадянству при президенті України. Зеленський і зараз продовжує тримати біля себе начальника розвідки, який "проґ‎авив" російський напад і підставив Україну, він не сидить у СІЗО, йому не пред'явили звинувачень, нема його і на фронті.Проти Демченка нема зараз ніяких розслідувань, президент робить вигляд, ніби російський напад був несподіваним.Президент Зеленський не дає відповіді, чому саме він брехав та провалив підготовку до війни, чому прирік народ України на подвиг, хоча можна зробити багато системних речей, думає, що зміна ролі допоможе йому уникнути відповідальності за російських агентів, яких він призначив у спецслужби на найвищі посади....Джерело: