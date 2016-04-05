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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2840284128422843>
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 04:44

  ЛАД написав:
  Starikan написав:..............
Вы не видите разницы между правом на свободный въезд и правом на свободный выезд из страны?
О диктатуре - вы действительно не понимаете, что в Союзе была диктатура единственной партии, точнее, ее функционеров?
Я разницу вижу. Вот только если нет свободного въезда, то толку со свободного выезда? Прилетите куда-то и будете жить в аэропорту?
Так же вижу истинно научный стиль Вашей дискуссии. По культуре общения Вы влились в хорошую компанию. :)
О диктатуре надоело и здесь не место.

Кто вы такой, чтобы указывать мне стиль общения и чему здесь "не место"?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 06:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Кто вы такой, чтобы указывать мне стиль общения и чему здесь "не место"?

Це не він, це правило Данінга Крюгера + вікові зміни у головному мозку + совок головного мозку.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 08:21

"Фахівець з перегляду російського ТБ" потрібен владі Латвії на зарплату в 14 тисяч євро

Державна канцелярія Латвії опублікувала відповідний документ, контракт укладається на 8 місяців.

До безпосередніх обов'язків фахівця входитиме: пошук записів ефірів, ключових слів, архівування фрагментів передач.
https://t.me/voynareal/43889

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 08:35

  vitaliian написав:
"Фахівець з перегляду російського ТБ" потрібен владі Латвії на зарплату в 14 тисяч євро

Державна канцелярія Латвії опублікувала відповідний документ, контракт укладається на 8 місяців.

До безпосередніх обов'язків фахівця входитиме: пошук записів ефірів, ключових слів, архівування фрагментів передач.
https://t.me/voynareal/43889


А чому не дрписуєш: Про те чи хватить цієї зарплати на лікування мозку, нічого не говориться :mrgreen:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 08:39

Победители возвращаются с парада победы https://t.me/c/1632966055/1634
vitaliian
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Востаннє редагувалось fler в Сер 30 лис, 2022 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Победители возвращаются с парада победы...
vitaliian, приватний канал.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рік тому 26 листопада відбулась відома пресконференція, на якій я поставив запитання президенту Зеленському, чому він незаконно, в порушення закону про люстрацію, призначив на найвищий пост - начальника Комітету по розвідці при президенті України російського агента Руслана Демченка.

На питання Зеленський не відповів, не пояснив чому він порушив закон, натомість почав захищати Демченка, який на цій посаді відповідав за розвідку проти Росії і попередження держави та населення. Цікава деталь, яку кожен може перевірити - у російських ЗМІ ніяких критичних згадок щодо Демченка ні до після тієї пресконференції не було взагалі, бо він для них свій.

Моє запитання, яке залишилось без відповіді, зараз показує чому:

- не було проведено розгортання територіальної оборони;

- не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости через Дніпро у Херсоні;

- не були прикриті тили гарнізону Маріуполя, були здані без бою Мелітополь, Бердянськ, тобто росіянам відкрили "коридор у Крим";

- не було проведено мобілізацію оперативного резерву; не встановили загородження на шляхах російського наступу.

- Не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат;

- Не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції;

- Не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства, наприклад, в Ізюмі "Укроборонпром" подарував Росії завод, який виробляв приціли на "Стугни", в Гостомелі залишили на знищення "Мрію";

- За три роки при Зеленському взагалі не закуплені ні артилерийські снаряди, ні мінометні міни, ні жоден ПТРК "Стугна";

- Колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян - хоча про це писали до початку війни.

Ось чому Зеленський продовжував брехати про "шашлики на травневі свята". А багатомісячні попередження про напад з боку країн НАТО Зеленський та його Слуги називали провокаціями і замість мобілізації брехали людям, щоб не дати можливості багатьом діяти самостійно.

А що ж Демченко після початку війни? Де ж поділась та людина, яка була для Зеленського незамінною та здала усі операції української розвідки проти РФ і повідомляла, що нападу не буде?

Після початку війни він виявився непотрібним, бо начальник комітету по розвідці України Демченко не мав довіри країн НАТО, з ним не хотів спілкуватись жоден західний розвідник. Тому він одразу виявився відстороненим, формально його відсторонили від посади у червні, але Демченко залишався ще до кінця серпня на посаді у комісії по громадянству при президенті України. Зеленський і зараз продовжує тримати біля себе начальника розвідки, який "проґ‎авив" російський напад і підставив Україну, він не сидить у СІЗО, йому не пред'явили звинувачень, нема його і на фронті.

Проти Демченка нема зараз ніяких розслідувань, президент робить вигляд, ніби російський напад був несподіваним.

Президент Зеленський не дає відповіді, чому саме він брехав та провалив підготовку до війни, чому прирік народ України на подвиг, хоча можна зробити багато системних речей, думає, що зміна ролі допоможе йому уникнути відповідальності за російських агентів, яких він призначив у спецслужби на найвищі посади.
...

Джерело: https://censor.net/ua/r3383783
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 09:46

💣 🚀 🔥 В Брянской области рф горят резервуары с нефтью. Площадь пожара 1800 кв.м. Русня воет, что поражение осуществлено беспилотником.
https://t.me/politman_ua/28214
Продовження бенкету:
Волгоград вирішив приєднатися до флешмобу з пожежами на росії (нагадуємо на брянщині палає нафтобаза, а також відбулася сильна пожежа у ТЦ м. Красноярськ )
https://t.me/operativnoZSU_chat/111031
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна – це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи. Це все, що вони лишають по собі. І те, що вони роблять зараз проти України, – це їхнє намагання помститися. Помститися за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них. Україна ніколи не буде місцем для розрухи. Україна ніколи не прийме порядків від цих "товаришів" із Москви. Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами обʼєкт, кожен будинок, кожне підприємство", – заявив Зеленський.
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