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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2840284128422843
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 10:35

  Howl написав:
  vitaliian написав:Победители возвращаются с парада победы...
vitaliian, приватний канал.

Сорян, весной канал ещё был публичным. Если появится в других каналах я дам ссылку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:12

Після брянщини, красноярщини та волгоградщини естафету з пожежами переймає Пєрмь, де підгорає ТЕЦ-9..

https://t.me/operativnoZSU

От бачите, навіщо бомбити мости через Вологу?))
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:22

  V2 написав:Рік тому 26 листопада відбулась відома пресконференція, на якій я поставив запитання президенту Зеленському, чому він незаконно, в порушення закону про люстрацію, призначив на найвищий пост - начальника Комітету по розвідці при президенті України російського агента Руслана Демченка.

На питання Зеленський не відповів, не пояснив чому він порушив закон, натомість почав захищати Демченка, який на цій посаді відповідав за розвідку проти Росії і попередження держави та населення. Цікава деталь, яку кожен може перевірити - у російських ЗМІ ніяких критичних згадок щодо Демченка ні до після тієї пресконференції не було взагалі, бо він для них свій.

Моє запитання, яке залишилось без відповіді, зараз показує чому:

- не було проведено розгортання територіальної оборони;

- не було негайно підірвано мости через Чонгар, мости через Дніпро у Херсоні;

- не були прикриті тили гарнізону Маріуполя, були здані без бою Мелітополь, Бердянськ, тобто росіянам відкрили "коридор у Крим";

- не було проведено мобілізацію оперативного резерву; не встановили загородження на шляхах російського наступу.

- Не була підготовлена евакуація мирного населення, що призвело до великих втрат;

- Не будувались рубежі оборони, бо будівельна техніка будувала до останнього дня дороги на шляхах наступу ворога, а не бойові позиції;

- Не були евакуйовані стратегічні оборонні підприємства, наприклад, в Ізюмі "Укроборонпром" подарував Росії завод, який виробляв приціли на "Стугни", в Гостомелі залишили на знищення "Мрію";

- За три роки при Зеленському взагалі не закуплені ні артилерийські снаряди, ні мінометні міни, ні жоден ПТРК "Стугна";

- Колишнє керівництво СБУ зараз звинувачується у державній зраді та роботі на росіян - хоча про це писали до початку війни.

Ось чому Зеленський продовжував брехати про "шашлики на травневі свята". А багатомісячні попередження про напад з боку країн НАТО Зеленський та його Слуги називали провокаціями і замість мобілізації брехали людям, щоб не дати можливості багатьом діяти самостійно.

А що ж Демченко після початку війни? Де ж поділась та людина, яка була для Зеленського незамінною та здала усі операції української розвідки проти РФ і повідомляла, що нападу не буде?

Після початку війни він виявився непотрібним, бо начальник комітету по розвідці України Демченко не мав довіри країн НАТО, з ним не хотів спілкуватись жоден західний розвідник. Тому він одразу виявився відстороненим, формально його відсторонили від посади у червні, але Демченко залишався ще до кінця серпня на посаді у комісії по громадянству при президенті України. Зеленський і зараз продовжує тримати біля себе начальника розвідки, який "проґ‎авив" російський напад і підставив Україну, він не сидить у СІЗО, йому не пред'явили звинувачень, нема його і на фронті.

Проти Демченка нема зараз ніяких розслідувань, президент робить вигляд, ніби російський напад був несподіваним.

Президент Зеленський не дає відповіді, чому саме він брехав та провалив підготовку до війни, чому прирік народ України на подвиг, хоча можна зробити багато системних речей, думає, що зміна ролі допоможе йому уникнути відповідальності за російських агентів, яких він призначив у спецслужби на найвищі посади.
...

Джерело: https://censor.net/ua/r3383783

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Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 11:33

Понад 20 тис. цивільних та понад 100 тис. військових убито в Україні станом на сьогодні, повідомила голова Єврокомісії.

Невірю, сподіваюсь це дані з пораненими (або дані в сумі з обох сторін).. Інакше наша армія вже мала давно закінчитись
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:17

‼Орки бегут и Запорожской области

Орки драпают из Запорожской области? По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова оккупанты отступают из Полог:

«Орки решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог в Мариуполь. Жители сообщают, что из местной больницы вывозят все уцелевшее. А вблизи Полог слышны автоматные и пулеметные очереди», – написал мэр.
https://t.me/c/1649109317/16207
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 12:18

  Letusrock написав:Понад 20 тис. цивільних та понад 100 тис. військових убито в Україні станом на сьогодні, повідомила голова Єврокомісії.

Невірю, сподіваюсь це дані з пораненими (або дані в сумі з обох сторін).. Інакше наша армія вже мала давно закінчитись

Судя по тому что с утра эту новость растиражировали все рус.сми есть подозрение что заказуха, а ее дезинформировали. Или она зашла в интернет и вычитала эту цифру у русских. Но это имхо. Ждём комментариев нашего генштаба и Президента. Ранее он озвучивал мЕньшие цифры.
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