Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:12
Після брянщини, красноярщини та волгоградщини естафету з пожежами переймає Пєрмь, де підгорає ТЕЦ-9..
https://t.me/operativnoZSU
От бачите, навіщо бомбити мости через Вологу?))
fler
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:33
Понад 20 тис. цивільних та понад 100 тис. військових убито в Україні станом на сьогодні, повідомила голова Єврокомісії.
Невірю, сподіваюсь це дані з пораненими (або дані в сумі з обох сторін).. Інакше наша армія вже мала давно закінчитись
Letusrock
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:17
‼Орки бегут и Запорожской области
Орки драпают из Запорожской области? По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова оккупанты отступают из Полог:
«Орки решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог в Мариуполь. Жители сообщают, что из местной больницы вывозят все уцелевшее. А вблизи Полог слышны автоматные и пулеметные очереди», – написал мэр.
https://t.me/c/1649109317/16207
vitaliian
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:18
Letusrock написав:
Понад 20 тис. цивільних та понад 100 тис. військових убито в Україні станом на сьогодні, повідомила голова Єврокомісії.
Невірю, сподіваюсь це дані з пораненими (або дані в сумі з обох сторін).. Інакше наша армія вже мала давно закінчитись
Судя по тому что с утра эту новость растиражировали все рус.сми есть подозрение что заказуха, а ее дезинформировали. Или она зашла в интернет и вычитала эту цифру у русских. Но это имхо. Ждём комментариев нашего генштаба и Президента. Ранее он озвучивал мЕньшие цифры.
vitaliian
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:24
Letusrock написав:
Понад 20 тис. цивільних та понад 100 тис. військових убито в Україні станом на сьогодні, повідомила голова Єврокомісії.
Невірю, сподіваюсь це дані з пораненими (або дані в сумі з обох сторін).. Інакше наша армія вже мала давно закінчитись
У мене враження, що цивільних і військових переплутали місцями...
fler
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:37
Letusrock 20000 гражданских жертв это без Мариуполя наверно Там от 40 до непонятно сколько тысяч погибло.
барабашов
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Додано: Сер 30 лис, 2022 13:08
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заблокированные в Европе 300 млрд евро ЦБ РФ и 19 млрд евро российских олигархов будут использованы для поддержки Украины.
Также, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия создаст под эгидой ООН суд для расследования военных преступлений в ходе агрессии России против Украины. При этом из твиттера фон дер Ляйен был удален фрагмент видео, на котором потери Украины в войне оценивались в 100 тысяч человек.
если в Украине осталось 30 млн человек, то получится по 1к евро - не много. У людей гораздо больше убытков - от потери жилья до потери работы.
vitaliian
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Додано: Сер 30 лис, 2022 13:31
не люблю Ютуб за его длинные видео. Все это можно было рассказать за 1-2 минуты. Но перед сном можно.
vitaliian
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