Орки драпают из Запорожской области? По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова оккупанты отступают из Полог:
«Орки решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог в Мариуполь. Жители сообщают, что из местной больницы вывозят все уцелевшее. А вблизи Полог слышны автоматные и пулеметные очереди», – написал мэр. https://t.me/c/1649109317/16207
Letusrock написав:Понад 20 тис. цивільних та понад 100 тис. військових убито в Україні станом на сьогодні, повідомила голова Єврокомісії.
Невірю, сподіваюсь це дані з пораненими (або дані в сумі з обох сторін).. Інакше наша армія вже мала давно закінчитись
Судя по тому что с утра эту новость растиражировали все рус.сми есть подозрение что заказуха, а ее дезинформировали. Или она зашла в интернет и вычитала эту цифру у русских. Но это имхо. Ждём комментариев нашего генштаба и Президента. Ранее он озвучивал мЕньшие цифры.
Schmit написав: З 6-ї хвилини набільш правдоподібна версія, чому нам не дають літаки, танки, дальнобійні ракети і Петріот.
Версія слабенька, доказів нуль, те що є це не докази а здогадки і припущення. Ок, для комплексів Петріот підійде, а чому не дають танки/літаки/ракети? Танк Абрамс ніяких "секретів" містить тому що виготовляється з 1980 року. F-16 взагалі з 1978 виготовляють і в купі країн вони експлуатуються, зокрема в такій "дружній" країні як Венесуела. Які там можуть бути "секрети"? І т.д.