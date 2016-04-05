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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 лис, 2022 13:56
Дані про «понад 100 тисяч загиблих українських військових», які озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, стосуються також поранених, пояснила директорка з політичних комунікацій ЄК Спінант.
«Використана оцінка із зовнішніх джерел мала б стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і мала б показати жорстокість Росії», — додала вона.
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vitaliian
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Додано: Сер 30 лис, 2022 14:15
vitaliian написав:
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заблокированные в Европе 300 млрд евро ЦБ РФ и 19 млрд евро российских олигархов будут использованы для поддержки Украины.
Также, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия создаст под эгидой ООН суд для расследования военных преступлений в ходе агрессии России против Украины.
При этом из твиттера фон дер Ляйен был удален фрагмент видео, на котором потери Украины в войне оценивались в 100 тысяч человек.
если в Украине осталось 30 млн человек, то получится по 1к евро - не много. У людей гораздо больше убытков - от потери жилья до потери работы.
По-перше не 1К а 10К.
А по-друге так рахувати не можна. 9/10 з цих 30 млн не втратили житло.
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andrijk777
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Додано: Сер 30 лис, 2022 14:39
andrijk777 написав:
По-перше не 1К а 10К
270 ярдов заплатят за юридическое оформление
а если серьезно, на квартиры погорельцам должно хватить, что сама по себе хорошая новость.
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vitaliian
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