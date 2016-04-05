Дані про «понад 100 тисяч загиблих українських військових», які озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, стосуються також поранених, пояснила директорка з політичних комунікацій ЄК Спінант.
«Використана оцінка із зовнішніх джерел мала б стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і мала б показати жорстокість Росії», — додала вона.
andrijk777 написав: Які там можуть бути "секрети"? І т.д.
Я думаю главный секрет: реальная эффективность в бою. Те же абрамсы и Ф16, участвовали в реальных боях давненько и прошли энное количество модификаций. А ЗРК Патриот вообще вроде не участвовали. А вдруг, гипотетически, это такой же мыльный пузырь как и армата. Но легкие истребители (старых модификаций) могли и дать, на них можно вроде неплохо перехватывать ракеты.
✙DeepState✙🇺🇦 ⚡️ Погоня за сенсацією - ознака фахової непридатності журналістів великих ЗМІ
😵💫Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн випадково "промовила" про 100 тис вбитих українських офіцерів. Після цього твіт змінили, проте ЗМІ відразу рознесли «сенсацію». Чи мала на увазі Урсула і нашу і ворожу сторону, чи говорила про наші втрати в контексті вбитих/поранених/зниклих/дезертирів/хворих - невідомо.
🤦🏻♂️Замість того, щоб звернутися до ЗСУ за коментарем чи спробувати з критичним мисленням опрацювати інформацію, всі одразу побігли розносити "перемогу московської зброї". Вже значна частина видань почистила заголовки, але ж ще ж є версії російською мовою 🧠.
😰Об'єктивно, цивільному населенню не легко: постійні відключення, інфляція, безробіття, іноді громадам доводиться ховати своїх земляків і людям тяжко, хоча всі готові терпіти до перемоги. Проте, деякі представники журналістики цього не розуміють і вирішили рознести сенсацію, яка не тільки підриває віру цивільних в перемогу, а й вносить дизмораль в ряди військових.
⚡️Речник президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.
❗️Ми звертаємося до громадян, громадських ініціатив, які намагаються публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх приховує, це не так, не працюйте на ворога і не розводьте зраду. Опрацьовуйте інформацію відповідально! 93.0K viewsedited 14:31