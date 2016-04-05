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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2842284328442845>
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 13:56

Мамочка подмахнула цифру для большей убедительности

Дані про «понад 100 тисяч загиблих українських військових», які озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, стосуються також поранених, пояснила директорка з політичних комунікацій ЄК Спінант.

«Використана оцінка із зовнішніх джерел мала б стосуватися втрат, тобто як загиблих, так і поранених, і мала б показати жорстокість Росії», — додала вона.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 14:15

  vitaliian написав:
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заблокированные в Европе 300 млрд евро ЦБ РФ и 19 млрд евро российских олигархов будут использованы для поддержки Украины.

Также, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия создаст под эгидой ООН суд для расследования военных преступлений в ходе агрессии России против Украины.

При этом из твиттера фон дер Ляйен был удален фрагмент видео, на котором потери Украины в войне оценивались в 100 тысяч человек.
если в Украине осталось 30 млн человек, то получится по 1к евро - не много. У людей гораздо больше убытков - от потери жилья до потери работы.

По-перше не 1К а 10К.
А по-друге так рахувати не можна. 9/10 з цих 30 млн не втратили житло.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 14:39

  andrijk777 написав:По-перше не 1К а 10К
270 ярдов заплатят за юридическое оформление :D а если серьезно, на квартиры погорельцам должно хватить, что сама по себе хорошая новость.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:32

vitaliian Нам не стільки квартири потрібно будувати як котельні, електростанції, каналізації ...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 15:58

  andrijk777 написав: Які там можуть бути "секрети"? І т.д.

Я думаю главный секрет: реальная эффективность в бою. Те же абрамсы и Ф16, участвовали в реальных боях давненько и прошли энное количество модификаций. А ЗРК Патриот вообще вроде не участвовали. А вдруг, гипотетически, это такой же мыльный пузырь как и армата.
Но легкие истребители (старых модификаций) могли и дать, на них можно вроде неплохо перехватывать ракеты.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:03

  andrijk777 написав:По-перше не 1К а 10К.
А по-друге так рахувати не можна. 9/10 з цих 30 млн не втратили житло.

+ как не крути это вызовет классический мультипликатор в экономике, который ощутят все.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:12

Русских будут выгонять с РФ

https://t.me/bulbe_de_trones/3537
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:12

✙DeepState✙🇺🇦
⚡️ Погоня за сенсацією - ознака фахової непридатності журналістів великих ЗМІ

😵‍💫Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн випадково "промовила" про 100 тис вбитих українських офіцерів. Після цього твіт змінили, проте ЗМІ відразу рознесли «сенсацію». Чи мала на увазі Урсула і нашу і ворожу сторону, чи говорила про наші втрати в контексті вбитих/поранених/зниклих/дезертирів/хворих - невідомо.

🤦🏻‍♂️Замість того, щоб звернутися до ЗСУ за коментарем чи спробувати з критичним мисленням опрацювати інформацію, всі одразу побігли розносити "перемогу московської зброї". Вже значна частина видань почистила заголовки, але ж ще ж є версії російською мовою 🧠.

😰Об'єктивно, цивільному населенню не легко: постійні відключення, інфляція, безробіття, іноді громадам доводиться ховати своїх земляків і людям тяжко, хоча всі готові терпіти до перемоги. Проте, деякі представники журналістики цього не розуміють і вирішили рознести сенсацію, яка не тільки підриває віру цивільних в перемогу, а й вносить дизмораль в ряди військових.

⚡️Речник президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.

❗️Ми звертаємося до громадян, громадських ініціатив, які намагаються публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх приховує, це не так, не працюйте на ворога і не розводьте зраду. Опрацьовуйте інформацію відповідально!
93.0K viewsedited
14:31

https://t.me/s/DeepStateUA/14799
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:12

  yanyura написав:
✙DeepState✙🇺🇦
⚡️ Погоня за сенсацією - ознака фахової непридатності журналістів великих ЗМІ

😵‍💫Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн випадково "промовила" про 100 тис вбитих українських офіцерів. Після цього твіт змінили, проте ЗМІ відразу рознесли «сенсацію». Чи мала на увазі Урсула і нашу і ворожу сторону, чи говорила про наші втрати в контексті вбитих/поранених/зниклих/дезертирів/хворих - невідомо.

🤦🏻‍♂️Замість того, щоб звернутися до ЗСУ за коментарем чи спробувати з критичним мисленням опрацювати інформацію, всі одразу побігли розносити "перемогу московської зброї". Вже значна частина видань почистила заголовки, але ж ще ж є версії російською мовою 🧠.

😰Об'єктивно, цивільному населенню не легко: постійні відключення, інфляція, безробіття, іноді громадам доводиться ховати своїх земляків і людям тяжко, хоча всі готові терпіти до перемоги. Проте, деякі представники журналістики цього не розуміють і вирішили рознести сенсацію, яка не тільки підриває віру цивільних в перемогу, а й вносить дизмораль в ряди військових.

⚡️Речник президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному зазначив, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України.

❗️Ми звертаємося до громадян, громадських ініціатив, які намагаються публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх приховує, це не так, не працюйте на ворога і не розводьте зраду. Опрацьовуйте інформацію відповідально!
93.0K viewsedited
14:31

https://t.me/s/DeepStateUA/14799

Це ознака фахової непридатності Урсули. Вона вже багато чого наговорила, Арестович у спідниці.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:12

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vitaliian
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