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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2842284328442845
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 17:57

  vitaliian написав:Зображення


позитив чи негатив?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:16

Любителям ребусов посвящается))

смотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничать.... они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делать...
придёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узнали..
в общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуации
и эти опасения привели к сдаче Херсона.
https://t.me/vanek_nikolaev/9822

Які версії щодо "этого"? Моя версія - беспілотники, що топили чф рф або якісь інші схожі з ними.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:18

  vitaliian написав:
‼Орки бегут и Запорожской области

Орки драпают из Запорожской области? По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова оккупанты отступают из Полог:

«Орки решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог в Мариуполь. Жители сообщают, что из местной больницы вывозят все уцелевшее. А вблизи Полог слышны автоматные и пулеметные очереди», – написал мэр.
https://t.me/c/1649109317/16207

Дуууже перебільшено. Але у хлопця робота така.
Contortum
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:22

  fler написав:смотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничать.... они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делать...
придёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узнали..
в общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуации
и эти опасения привели к сдаче Херсона.
https://t.me/vanek_nikolaev/9822

Які версії щодо "этого"? Моя версія - беспілотники, що топили чф рф або якісь інші схожі з ними.

А чого це ви пост, який цитуєте - підредагували? Там же значно більше написано?
Contortum
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орбан слишком топит за РФ, ну так и в ЕС не пальцем деланные
Еврокомиссия замораживает финансирование Венгрии из-за коррупции в правительстве Орбана
Еврокомиссия предлагает не выделять 7,2 миллиарда евро Венгрии от Евросоюза, пока правительство Орбана не проведет реформы по укреплению верховенства права и преодолению коррупции.

А у Путлера деньги на Орбана есть, а вот на всю Венгрию - нет
И политика, проводимая Орбаном, может стоить ему кресла
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:27

  Letusrock написав:позитив чи негатив?
слева - позитив, справа - негатив.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:33

Посылка, которая взорвалась на территории посольства Украины в Испании, адресовалась послу Сергею Погорельцеву. Последствия подрыва могли бы быть намного серьезнее.

Как сообщил в комментарии Европейской правде сам посол, взрывчатку заложили не в "письмо", о чем накануне писали СМИ, а в пакет размера, значительно большего письма с документами.

Посылка была адресована Погорельцеву. Пакет без обратных данных не был похож на почту дипломатов и вызвал у секретарши посла подозрения.

Пока неизвестно, кто мог "отправить"(Шарий?) опасную посылку к украинским дипломатам.
prodigy
 
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