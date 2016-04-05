смотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничать.... они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делать... придёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узнали.. в общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуации и эти опасения привели к сдаче Херсона. https://t.me/vanek_nikolaev/9822
Які версії щодо "этого"? Моя версія - беспілотники, що топили чф рф або якісь інші схожі з ними.
Орки драпают из Запорожской области? По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова оккупанты отступают из Полог:
«Орки решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог в Мариуполь. Жители сообщают, что из местной больницы вывозят все уцелевшее. А вблизи Полог слышны автоматные и пулеметные очереди», – написал мэр. https://t.me/c/1649109317/16207
fler написав:смотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничать.... они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делать... придёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узнали.. в общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуации и эти опасения привели к сдаче Херсона. https://t.me/vanek_nikolaev/9822
Які версії щодо "этого"? Моя версія - беспілотники, що топили чф рф або якісь інші схожі з ними.
А чого це ви пост, який цитуєте - підредагували? Там же значно більше написано?