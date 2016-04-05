смотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничать.... они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делать... придёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узнали.. в общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуации и эти опасения привели к сдаче Херсона. https://t.me/vanek_nikolaev/9822
Які версії щодо "этого"? Моя версія - беспілотники, що топили чф рф або якісь інші схожі з ними.
Орки драпают из Запорожской области? По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова оккупанты отступают из Полог:
«Орки решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог в Мариуполь. Жители сообщают, что из местной больницы вывозят все уцелевшее. А вблизи Полог слышны автоматные и пулеметные очереди», – написал мэр. https://t.me/c/1649109317/16207
fler написав:смотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничать.... они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делать... придёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узнали.. в общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуации и эти опасения привели к сдаче Херсона. https://t.me/vanek_nikolaev/9822
Які версії щодо "этого"? Моя версія - беспілотники, що топили чф рф або якісь інші схожі з ними.
А чого це ви пост, який цитуєте - підредагували? Там же значно більше написано?
СБУ провела серію обшуків за місцем проживання лідера забороненої партії Наші Мураєва, в його офісах та у його найближчих соратників, та повідомила, що вилучила російські рублі, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали ... За даними правоохоронців, через підконтрольний Мураєву телеканал НАШ поширювалися наративи російської пропаганди та розпалювалася міжнаціональна та релігійна ворожнеча, за це на телеканал було накладено санкції.
На десятом месяце войны СБУ что-то начало подозревать ...
fler написав:смотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничать.... они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делать... придёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узнали.. в общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуации и эти опасения привели к сдаче Херсона. https://t.me/vanek_nikolaev/9822
Які версії щодо "этого"? Моя версія - беспілотники, що топили чф рф або якісь інші схожі з ними.
О.К.: – Аллахвердиева вообще красотка. Д.А.: – Да. О.К.: – Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон ту мач… Слушай, а баба рабочая вообще. (…) Как корабельная сосна… Она тут отху*рит бл*ть тебе 300 встреч за 4 месяца. Выиграем тут подчистую. Д.А.: – Да? О.К.: – Конечно. Она такая, энергетик. Д.А.: – Энергии много. О.К.: – Президенту ты заведёшь, ты увидишь он там тебе бл*дь охуе*т, подпрыгнет, выкурит все айкосы скажет: “Баба – да! Баба – да!”