RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2843284428452846>
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:16

Любителям ребусов посвящается))

смотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничать.... они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делать...
придёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узнали..
в общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуации
и эти опасения привели к сдаче Херсона.
https://t.me/vanek_nikolaev/9822

Які версії щодо "этого"? Моя версія - беспілотники, що топили чф рф або якісь інші схожі з ними.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3421
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:18

  vitaliian написав:
‼Орки бегут и Запорожской области

Орки драпают из Запорожской области? По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова оккупанты отступают из Полог:

«Орки решили передислоцировать больницу из временно оккупированных Полог в Мариуполь. Жители сообщают, что из местной больницы вывозят все уцелевшее. А вблизи Полог слышны автоматные и пулеметные очереди», – написал мэр.
https://t.me/c/1649109317/16207

Дуууже перебільшено. Але у хлопця робота така.
Contortum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 12.12.11
Подякував: 882 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:22

  fler написав:смотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничать.... они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делать...
придёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узнали..
в общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуации
и эти опасения привели к сдаче Херсона.
https://t.me/vanek_nikolaev/9822

Які версії щодо "этого"? Моя версія - беспілотники, що топили чф рф або якісь інші схожі з ними.

А чого це ви пост, який цитуєте - підредагували? Там же значно більше написано?
Contortum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1163
З нами з: 12.12.11
Подякував: 882 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орбан слишком топит за РФ, ну так и в ЕС не пальцем деланные
Еврокомиссия замораживает финансирование Венгрии из-за коррупции в правительстве Орбана
Еврокомиссия предлагает не выделять 7,2 миллиарда евро Венгрии от Евросоюза, пока правительство Орбана не проведет реформы по укреплению верховенства права и преодолению коррупции.

А у Путлера деньги на Орбана есть, а вот на всю Венгрию - нет
И политика, проводимая Орбаном, может стоить ему кресла
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7399
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:27

  Letusrock написав:позитив чи негатив?
слева - позитив, справа - негатив.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15252
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2080 раз.
Подякували: 2943 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:33

Посылка, которая взорвалась на территории посольства Украины в Испании, адресовалась послу Сергею Погорельцеву. Последствия подрыва могли бы быть намного серьезнее.

Как сообщил в комментарии Европейской правде сам посол, взрывчатку заложили не в "письмо", о чем накануне писали СМИ, а в пакет размера, значительно большего письма с документами.

Посылка была адресована Погорельцеву. Пакет без обратных данных не был похож на почту дипломатов и вызвал у секретарши посла подозрения.

Пока неизвестно, кто мог "отправить"(Шарий?) опасную посылку к украинским дипломатам.
prodigy
 
Повідомлень: 8870
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3080 раз.
Подякували: 3130 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників, знайшли зброю та рублі – фото
СБУ провела серію обшуків за місцем проживання лідера забороненої партії Наші Мураєва, в його офісах та у його найближчих соратників, та повідомила, що вилучила російські рублі, зброю, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали
...
За даними правоохоронців, через підконтрольний Мураєву телеканал НАШ поширювалися наративи російської пропаганди та розпалювалася міжнаціональна та релігійна ворожнеча, за це на телеканал було накладено санкції.

На десятом месяце войны СБУ что-то начало подозревать ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7399
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:38

  fler написав:смотрите, дело заключается в том, что их контрразведка (а может, разведка?!) получила кое-какие сведения, что у нас кое-что есть, что им очень не нравится, потому что это "что-то" сковывает их возможности в разы и заставляет очень сильно нервничать.... они что тогда, что сейчас в деталях не понимают что это, откуда оно у нас, какие у "этого" есть возможности и что мы собираемся с этим делать...
придёт время и эффективность "этого" и увидите, и узнаете, хотя кто знает - возможно уже видели и узнали..
в общем да, много "конкретики" в посте, но чисто с моей стороны очень было забавно наблюдать очередной бред, который в принципе то основан на реальных опасениях о дальнейшей ситуации
и эти опасения привели к сдаче Херсона.
https://t.me/vanek_nikolaev/9822

Які версії щодо "этого"? Моя версія - беспілотники, що топили чф рф або якісь інші схожі з ними.

Бластеры,долярчик успешно осваивает
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7314
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного развеятся

Проти нардепки від Слуги народу відкрили справу за статтею про незаконне збагачення – ЦПК
Йдеться про те, що нардепка від Слуги народу отримала у подарунок 14,4 млн грн.

До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник DEFY Midnight за 310 000 грн, інкрустований 11 білими діамантами.

Все це нібито подарував їй батько, який, як зазначили у ЦПК, останніми роками офіційно не отримував мільйонні доходи.

А что случилось ? ...

Ведь это та самая "корабельная сосна"
“Баба рабочая вообще!” Лідери “Слуги народу” Корнієнко й Арахамія вляпалися в скандал, не помітивши ввімкнені мікрофони. ВІДЕО
О.К.: – Аллахвердиева вообще красотка.
Д.А.: – Да.
О.К.: – Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон ту мач… Слушай, а баба рабочая вообще. (…) Как корабельная сосна… Она тут отху*рит бл*ть тебе 300 встреч за 4 месяца. Выиграем тут подчистую.
Д.А.: – Да?
О.К.: – Конечно. Она такая, энергетик.
Д.А.: – Энергии много.
О.К.: – Президенту ты заведёшь, ты увидишь он там тебе бл*дь охуе*т, подпрыгнет, выкурит все айкосы скажет: “Баба – да! Баба – да!”
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7399
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 18:58

Schmit
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2843284428452846>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108183
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473665
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.