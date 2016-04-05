"Нас всех ждет Гаага!" Симоньян уже поняла к чему все идет
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Додано: Сер 30 лис, 2022 19:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:04
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:18
Ну дык... протестное голосование же, против барыги. "Котрий не підготував собі наступника" (с)- detroytred.
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:31
В усякому разі, як мені здається, зараз іде якась велика торгівля.
Аргумент рашки - підготовка "небувалого" масованого удару по інфраструктурі та атаки на Бахмут. Що з нашої та західної сторони - дійсно невідомо.
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:46
Кацапські ізмишлізми))
На десятый месяц спецоперации под контролем вс рф нет ни одного областного центра Украины в границах на 24 февраля 2022 года.
На десятый месяц спецоперации под контролем вс рф нет двух российских областных центров.
Висновок? Операція йде за планом😉
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо вам хочеться постійно шукати "заговори" і торгівлю - то шукайте. Але нести це сюди не обов'язково.
Тут ще під час звільнення Харківської області , а потім і Херсонщини , вистачало "анал-ітегів", які копали "а що ми віддаємо (пообіцяли, подарували) взамін??" Так що віддали?? А нічого. Йде звичайна бойова робота, створюються (нестерпні) умови , в яких русня не може перебувати і залишає території. І все! Без заговорів і домовлянь. Якби ЗСУ були кимось одним уособлені, то йому будо б дуже неприємно дізнатись, що всі досягнення через піт і кров - це все домовляння, а не його особисті досягнення.
Ворог робить лише те, що йому ЗСУ дозволяє робити. А якщо чогось не робить, то значить не може зробити. Якщо щось залишає - значит не може не залишити. Так само і про ЗСУ.
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