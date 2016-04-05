RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2843284428452846
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Нас всех ждет Гаага!" Симоньян уже поняла к чему все идет

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7399
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:04

  prodigy написав:
Пока неизвестно, кто мог "отправить"(Шарий?) опасную посылку к украинским дипломатам.

Петровых и Башировых в Испании много. Да и просто полезных идиотов
А вот Шарик, конечно падлюка, но не идиот :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7399
З нами з: 31.08.09
Подякував: 504 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:18

  pesikot написав:А что случилось ? ...
Ведь это та самая "корабельная сосна"
“Баба рабочая вообще!” Лідери “Слуги народу” Корнієнко й Арахамія вляпалися в скандал, не помітивши ввімкнені мікрофони. ВІДЕО
О.К.: – Аллахвердиева вообще красотка.
Д.А.: – Да.
О.К.: – Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон ту мач… Слушай, а баба рабочая вообще. (…) Как корабельная сосна… Она тут отху*рит бл*ть тебе 300 встреч за 4 месяца. Выиграем тут подчистую.
Д.А.: – Да?
О.К.: – Конечно. Она такая, энергетик.
Д.А.: – Энергии много.
О.К.: – Президенту ты заведёшь, ты увидишь он там тебе бл*дь охуе*т, подпрыгнет, выкурит все айкосы скажет: “Баба – да! Баба – да!”

Ну дык... протестное голосование же, против барыги. "Котрий не підготував собі наступника" (с)- detroytred.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19006
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2441 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:31

  fler написав: https://t.me/vanek_nikolaev/9822
Які версії щодо "этого"? Моя версія - беспілотники, що топили чф рф або якісь інші схожі з ними.

В усякому разі, як мені здається, зараз іде якась велика торгівля.
Аргумент рашки - підготовка "небувалого" масованого удару по інфраструктурі та атаки на Бахмут. Що з нашої та західної сторони - дійсно невідомо.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19006
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2441 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:46

Кацапські ізмишлізми))

На десятый месяц спецоперации под контролем вс рф нет ни одного областного центра Украины в границах на 24 февраля 2022 года.

На десятый месяц спецоперации под контролем вс рф нет двух российских областных центров.

Висновок? Операція йде за планом😉
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3421
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:В усякому разі, як мені здається, зараз іде якась велика торгівля.

Якщо вам хочеться постійно шукати "заговори" і торгівлю - то шукайте. Але нести це сюди не обов'язково.
Тут ще під час звільнення Харківської області , а потім і Херсонщини , вистачало "анал-ітегів", які копали "а що ми віддаємо (пообіцяли, подарували) взамін??" Так що віддали?? А нічого. Йде звичайна бойова робота, створюються (нестерпні) умови , в яких русня не може перебувати і залишає території. І все! Без заговорів і домовлянь. Якби ЗСУ були кимось одним уособлені, то йому будо б дуже неприємно дізнатись, що всі досягнення через піт і кров - це все домовляння, а не його особисті досягнення.
Ворог робить лише те, що йому ЗСУ дозволяє робити. А якщо чогось не робить, то значить не може зробити. Якщо щось залишає - значит не може не залишити. Так само і про ЗСУ.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8356
З нами з: 15.02.09
Подякував: 551 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 2843284428452846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 108183
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 473665
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.