"Нас всех ждет Гаага!" Симоньян уже поняла к чему все идет
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Додано: Сер 30 лис, 2022 19:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:04
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:18
Ну дык... протестное голосование же, против барыги. "Котрий не підготував собі наступника" (с)- detroytred.
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:31
В усякому разі, як мені здається, зараз іде якась велика торгівля.
Аргумент рашки - підготовка "небувалого" масованого удару по інфраструктурі та атаки на Бахмут. Що з нашої та західної сторони - дійсно невідомо.
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:46
Кацапські ізмишлізми))
На десятый месяц спецоперации под контролем вс рф нет ни одного областного центра Украины в границах на 24 февраля 2022 года.
На десятый месяц спецоперации под контролем вс рф нет двух российских областных центров.
Висновок? Операція йде за планом😉
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо вам хочеться постійно шукати "заговори" і торгівлю - то шукайте. Але нести це сюди не обов'язково.
Тут ще під час звільнення Харківської області , а потім і Херсонщини , вистачало "анал-ітегів", які копали "а що ми віддаємо (пообіцяли, подарували) взамін??" Так що віддали?? А нічого. Йде звичайна бойова робота, створюються (нестерпні) умови , в яких русня не може перебувати і залишає території. І все! Без заговорів і домовлянь. Якби ЗСУ були кимось одним уособлені, то йому будо б дуже неприємно дізнатись, що всі досягнення через піт і кров - це все домовляння, а не його особисті досягнення.
Ворог робить лише те, що йому ЗСУ дозволяє робити. А якщо чогось не робить, то значить не може зробити. Якщо щось залишає - значит не може не залишити. Так само і про ЗСУ.
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:10
неплохо мы выторговали удары по энергосистеме. Киевляне очень благодарны по 16 часов без света. Имхо когда начинают слать по 70 ракет по трансформаторам это уже агония. Чего они этим для себя добьются? Просто поле для манёвра у них такое узкое, соответственно переговорные позиции (если таковые есть) очень слабые.
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:15
Hotab Торгівля між дипломатами йде завжди, але часто без результату. А паралельно йде війна, яка посилює чи послаблює позиції в торгівлі.
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:19
vitaliian Про удари по енергоситемі попереджували ще в квітні "Взимку всі замерзнуть". Доведеться трохи потерпіти.
Додано: Сер 30 лис, 2022 20:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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