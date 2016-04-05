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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:09

Ймовірно, у росії закінчився запас іранських дронів – речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

«Ймовірно, перша партія вже закінчилася. Була інформація, що рф загалом замовила 1740 дронів. Скоріш зе все, зараз немає можливості їх отримувати».
https://t.me/voynareal/43965
vitaliian
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