Дюрі-бачі написав:Hotab Торгівля між дипломатами йде завжди, але часто без результату. А паралельно йде війна, яка посилює чи послаблює позиції в торгівлі.
Я трошки про інше. Коли всім успіхам ЗСУ (починаючи з відходу орків з-під Києва і Чернігова, далі Зміїний) у нас люблять надати пояснення: ми щось пообіцяли, щось злили. Хоча пояснення просте як двері: просто отримали пиzди.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 лис, 2022 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:В усякому разі, як мені здається, зараз іде якась велика торгівля.
Якщо вам хочеться постійно шукати "заговори" і торгівлю - то шукайте. Але нести це сюди не обов'язково.
"Заговори" і "торгівля" (тобто непублічні переговори, якщо вам не подобається термінологія) - це різні речі. Такі переговори (між ерефією і американцями) безумовно ведуться, згадайте переговори між представниками рашки та ЦРУ. Ніякої зради та демотивації в цьому я не бачу. Ви маєте свою думку, я - свою.
Коли всім успіхам ЗСУ (починаючи з відходу орків з-під Києва і Чернігова, далі Зміїний) у нас люблять надати пояснення: ми щось пообіцяли, щось злили. Хоча пояснення просте як двері: просто отримали пиzди.
При чому тут "ми"? Ми нічого не зливали і не обіцяли, наша армія чесно воює. Ані Зеленський, ані Залужний, ані Буданов цих (добре, гіпотетичних) перемовин не ведуть. Далі продовжувати, чи ви зрозуміли, про які перемовини може йти справа і чому Захід поводить себе так обережно у передачі нам зброї, "побоючись ескалації"?
Starikan написав:Далі продовжувати, чи ви зрозуміли, про які перемовини може йти справа
Не розумію, про які. Наведіть приклади реалізованих перемовин, на вашу думку. Я почну, ви завершіть думку (в контексті перемовин) : "Нам не дали далекобійну зброю, бо ... " "Нам орки б'ють інфраструктуру , бо...." "Орки залишили праву Херсонщину, бо.." "Орки не б'ють ракетами вчора і позавчора , бо.."
Добавляйте свої комбінації. Крім моїх.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 лис, 2022 22:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Чего они этим для себя добьются?
Как по мне, то они делают себе только хуже.
Теоретично вони мають користь від погано працюючої нашої економіки , особливо тієї, яка працює на оборону. Те ж саме відновлення зброї та техніки. Того ж орко-лендлізу. Ну і тиск на Європу новими хвилями біженців. Якось глянув на одному відомому дейтінговому сайті... Ті баришні, з якими трохи спілкувався місяць тому і вони були в Україні, зараз за 2000+ км від мене.
Starikan написав:Далі продовжувати, чи ви зрозуміли, про які перемовини може йти справа
Не розумію, про які. Наведіть приклади реалізованих перемовин, на вашу думку. Я почну, ви завершіть думку (в контексті перемовин) : "Нам не дали далекобійну зброю, бо ... " "Нам орки б'ють інфраструктуру , бо...." "Орки залишили праву Херсонщину, бо.." "Орки не б'ють ракетами вчора і позавчора , бо.." Добавляйте свої комбінації. Крім моїх.
Як я можу знати зміст можливих таємних перемовин між американцями та рашкою? Взагалі це можуть бути не перемовини в буквальному сенсі, а щось на кшталт взаємних попереджень (а такі вже оголошувалися без деталізації і на 100% продовжуються). Типу "червоних ліній", положення яких може весь час змінюватися. Можуть бути тільки здогадки, але їм тут точно не місце.
Starikan написав:Як я можу знати зміст можливих таємних перемовин
Я питав у вас про можливі варіанти.
У мене навіть варіантів нема, тому я кажу, що я не бачу предмету ппремовин. Якщо дивитись глобально на вимоги , то тут тупік. Те, що вимагають від ерефії, те вона не може зараз прийняти.
А в неглобальних речах (ви он про зброю згадали), може ви скажете, що могла ерефія зі свого боку пообіцяти, щоб нам не дали зброю (якщо ви таки переконуєте, що причина не надання - перемовини ). Тільки не треба про загрозу застосувати ЯО. Це понти для рашиського електорату. Так можна і взагалі ультиматум поставити " здавайтесь усі до понеділка, а то ми ЯО застосуємо".
fler написав:Що ж ти їм таке сказав, що вони від тебе аж за кордон повтікали?