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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2845284628472848>
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:09

Ймовірно, у росії закінчився запас іранських дронів – речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

«Ймовірно, перша партія вже закінчилася. Була інформація, що рф загалом замовила 1740 дронів. Скоріш зе все, зараз немає можливості їх отримувати».
https://t.me/voynareal/43965
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:46

  Дюрі-бачі написав:Hotab Торгівля між дипломатами йде завжди, але часто без результату. А паралельно йде війна, яка посилює чи послаблює позиції в торгівлі.

Я трошки про інше.
Коли всім успіхам ЗСУ (починаючи з відходу орків з-під Києва і Чернігова, далі Зміїний) у нас люблять надати пояснення: ми щось пообіцяли, щось злили.
Хоча пояснення просте як двері: просто отримали пиzди.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 лис, 2022 21:47, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 21:46

  Hotab написав:
  Starikan написав:В усякому разі, як мені здається, зараз іде якась велика торгівля.
Якщо вам хочеться постійно шукати "заговори" і торгівлю - то шукайте. Але нести це сюди не обов'язково.

"Заговори" і "торгівля" (тобто непублічні переговори, якщо вам не подобається термінологія) - це різні речі. Такі переговори (між ерефією і американцями) безумовно ведуться, згадайте переговори між представниками рашки та ЦРУ. Ніякої зради та демотивації в цьому я не бачу.
Ви маєте свою думку, я - свою.
Коли всім успіхам ЗСУ (починаючи з відходу орків з-під Києва і Чернігова, далі Зміїний) у нас люблять надати пояснення: ми щось пообіцяли, щось злили.
Хоча пояснення просте як двері: просто отримали пиzди.

При чому тут "ми"? Ми нічого не зливали і не обіцяли, наша армія чесно воює. Ані Зеленський, ані Залужний, ані Буданов цих (добре, гіпотетичних) перемовин не ведуть. Далі продовжувати, чи ви зрозуміли, про які перемовини може йти справа і чому Захід поводить себе так обережно у передачі нам зброї, "побоючись ескалації"?
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Далі продовжувати, чи ви зрозуміли, про які перемовини може йти справа

Не розумію, про які.
Наведіть приклади реалізованих перемовин, на вашу думку.
Я почну, ви завершіть думку (в контексті перемовин) :
"Нам не дали далекобійну зброю, бо ... "
"Нам орки б'ють інфраструктуру , бо...."
"Орки залишили праву Херсонщину, бо.."
"Орки не б'ють ракетами вчора і позавчора , бо.."

Добавляйте свої комбінації. Крім моїх.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 лис, 2022 22:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Чего они этим для себя добьются?
Как по мне, то они делают себе только хуже.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:17

  Howl написав:
  vitaliian написав:Чего они этим для себя добьются?
Как по мне, то они делают себе только хуже.

Теоретично вони мають користь від погано працюючої нашої економіки , особливо тієї, яка працює на оборону. Те ж саме відновлення зброї та техніки. Того ж орко-лендлізу. Ну і тиск на Європу новими хвилями біженців. Якось глянув на одному відомому дейтінговому сайті... Ті баришні, з якими трохи спілкувався місяць тому і вони були в Україні, зараз за 2000+ км від мене.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:25

  Hotab написав:
  Starikan написав:Далі продовжувати, чи ви зрозуміли, про які перемовини може йти справа

Не розумію, про які.
Наведіть приклади реалізованих перемовин, на вашу думку.
Я почну, ви завершіть думку (в контексті перемовин) :
"Нам не дали далекобійну зброю, бо ... "
"Нам орки б'ють інфраструктуру , бо...."
"Орки залишили праву Херсонщину, бо.."
"Орки не б'ють ракетами вчора і позавчора , бо.."
Добавляйте свої комбінації. Крім моїх.

Як я можу знати зміст можливих таємних перемовин між американцями та рашкою? Взагалі це можуть бути не перемовини в буквальному сенсі, а щось на кшталт взаємних попереджень (а такі вже оголошувалися без деталізації і на 100% продовжуються). Типу "червоних ліній", положення яких може весь час змінюватися.
Можуть бути тільки здогадки, але їм тут точно не місце.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:31

  Starikan написав:переговори (між ерефією і американцями) безумовно ведуться
значит должны быть результаты, если обе стороны заинтересованы в переговорах, они не менее заинтересованы в их результатах. Вы где то видите результаты?

Переговоры есть, а результатов нет - звучит нелогично, возможно каждая сторона ставит другой ультиматумы и угрожает. Если это называеть "переговорами", то они ведутся 24/7 и к гадалкам не ходите.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:45

  Hotab написав:Ті баришні, з якими трохи спілкувався місяць тому і вони були в Україні, зараз за 2000+ км від мене.


Що ж ти їм таке сказав, що вони від тебе аж за кордон повтікали? :D
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:47

Флер розірвала)))))

  Starikan написав:Як я можу знати зміст можливих таємних перемовин

Я питав у вас про можливі варіанти.

У мене навіть варіантів нема, тому я кажу, що я не бачу предмету ппремовин.
Якщо дивитись глобально на вимоги , то тут тупік. Те, що вимагають від ерефії, те вона не може зараз прийняти.

А в неглобальних речах (ви он про зброю згадали), може ви скажете, що могла ерефія зі свого боку пообіцяти, щоб нам не дали зброю (якщо ви таки переконуєте, що причина не надання - перемовини ).
Тільки не треба про загрозу застосувати ЯО. Це понти для рашиського електорату. Так можна і взагалі ультиматум поставити " здавайтесь усі до понеділка, а то ми ЯО застосуємо".

  fler написав:Що ж ти їм таке сказав, що вони від тебе аж за кордон повтікали?


Показав. :oops:
Hotab
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