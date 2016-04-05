А как вы себе представляете это "видение"? Зеленский на вечернем выступлении объявляет: "благодаря усилиям наших американских друзей, российские оккупанты бежали из города ХХХ" ? (это то, что от меня хочет добиться Хотаб).
Переговоры есть, а результатов нет - звучит нелогично, возможно каждая сторона ставит другой ультиматумы и угрожает. Если это называеть "переговорами", то они ведутся 24/7 и к гадалкам не ходите.
Я об этом уже написал. Назовем это не переговорами, а контактами. Я никогда не имел в виду, что дипломаты обеих сторон во фраках с бокалами шампанского спокойно обсуждают пути выхода из войны.