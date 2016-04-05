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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 лис, 2022 22:49
vitaliian написав: Starikan написав:
переговори (між ерефією і американцями) безумовно ведуться
значит должны быть результаты, если обе стороны заинтересованы в переговорах, они не менее заинтересованы в их результатах. Вы где то видите результаты?
А как вы себе представляете это "видение"? Зеленский на вечернем выступлении объявляет: "благодаря усилиям наших американских друзей, российские оккупанты бежали из города ХХХ" ? (это то, что от меня хочет добиться Хотаб).
Переговоры есть, а результатов нет - звучит нелогично, возможно каждая сторона ставит другой ультиматумы и угрожает. Если это называеть "переговорами", то они ведутся 24/7 и к гадалкам не ходите.
Я об этом уже написал. Назовем это не переговорами, а контактами. Я никогда не имел в виду, что дипломаты обеих сторон во фраках с бокалами шампанского спокойно обсуждают пути выхода из войны.
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Starikan
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Додано: Сер 30 лис, 2022 23:19
Starikan написав:
благодаря усилиям наших американских друзей, российские оккупанты бежали из города ХХХ" ? (это то, что от меня хочет добиться Хотаб).
Я добиваюсь про що МОГЛО Б? Тобто ви не виключаєте, що втеча з Херсона (умовного) - це просто "домовились"?
Бо я виключаю.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 23:30
А как объяснить, что после Иловайска сепары не взяли Мариуполь? Ведь их ДРГ уже реально вошли в город со стороны Новоазовска. И тут раз, Минские договоренности и они отходят в Новоазовск
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Andrey2512
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Додано: Сер 30 лис, 2022 23:42
Andrey2512 написав:
Ведь их ДРГ уже реально вошли в город
Це не означає, що місто не було кому обороняти. А сил у кацапів на взяття таких міст з боєм тоді було в рази менше, ніж зараз.
Так само як і готовності помирати за Дамбас. Тобі ж начебто "шахтьори" воювали. А іх там нєт.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 23:58
vitaliian написав:
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заблокированные в Европе 300 млрд евро ЦБ РФ и 19 млрд евро российских олигархов будут использованы для поддержки Украины.
Также, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия создаст под эгидой ООН суд для расследования военных преступлений в ходе агрессии России против Украины.
При этом из твиттера фон дер Ляйен был удален фрагмент видео, на котором потери Украины в войне оценивались в 100 тысяч человек.
если в Украине осталось 30 млн человек, то получится по 1к евро - не много. У людей гораздо больше убытков - от потери жилья до потери работы.
Этого не хватит восстановить даже Азовсталь, а ещё сам Мариуполь?
- А остальные как? Ведь к Азовстали ещё Авдеевка (Химик) потянет столько же.
Шахты, транспортные связи,....
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