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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2845284628472848
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 22:49

  vitaliian написав:
  Starikan написав:переговори (між ерефією і американцями) безумовно ведуться
значит должны быть результаты, если обе стороны заинтересованы в переговорах, они не менее заинтересованы в их результатах. Вы где то видите результаты?

А как вы себе представляете это "видение"? Зеленский на вечернем выступлении объявляет: "благодаря усилиям наших американских друзей, российские оккупанты бежали из города ХХХ" ? (это то, что от меня хочет добиться Хотаб).
Переговоры есть, а результатов нет - звучит нелогично, возможно каждая сторона ставит другой ультиматумы и угрожает. Если это называеть "переговорами", то они ведутся 24/7 и к гадалкам не ходите.

Я об этом уже написал. Назовем это не переговорами, а контактами. Я никогда не имел в виду, что дипломаты обеих сторон во фраках с бокалами шампанского спокойно обсуждают пути выхода из войны.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 23:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:благодаря усилиям наших американских друзей, российские оккупанты бежали из города ХХХ" ? (это то, что от меня хочет добиться Хотаб).

Я добиваюсь про що МОГЛО Б? Тобто ви не виключаєте, що втеча з Херсона (умовного) - це просто "домовились"?
Бо я виключаю.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 23:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А как объяснить, что после Иловайска сепары не взяли Мариуполь? Ведь их ДРГ уже реально вошли в город со стороны Новоазовска. И тут раз, Минские договоренности и они отходят в Новоазовск
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 23:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Andrey2512 написав:Ведь их ДРГ уже реально вошли в город

Це не означає, що місто не було кому обороняти. А сил у кацапів на взяття таких міст з боєм тоді було в рази менше, ніж зараз.
Так само як і готовності помирати за Дамбас. Тобі ж начебто "шахтьори" воювали. А іх там нєт.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 23:58

  vitaliian написав:
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заблокированные в Европе 300 млрд евро ЦБ РФ и 19 млрд евро российских олигархов будут использованы для поддержки Украины.

Также, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия создаст под эгидой ООН суд для расследования военных преступлений в ходе агрессии России против Украины.

При этом из твиттера фон дер Ляйен был удален фрагмент видео, на котором потери Украины в войне оценивались в 100 тысяч человек.
если в Украине осталось 30 млн человек, то получится по 1к евро - не много. У людей гораздо больше убытков - от потери жилья до потери работы.

:cry:
Этого не хватит восстановить даже Азовсталь, а ещё сам Мариуполь?
- А остальные как? Ведь к Азовстали ещё Авдеевка (Химик) потянет столько же.
Шахты, транспортные связи,.... :cry:
Kudrjavuy
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